台股萬五得而復失 外資連二賣 三大法人合砍178億元

台股今 (30) 日受台積電尾盤漲勢收斂壓盤，終場小漲 27 點、收在 14953 點，萬五關卡得而復失，三大法人合計賣超 178.67 億元，其中外資連二賣，今日再提款 184.72 億元，內資投信則續站買方、力挺台股，再刷最長買超紀錄。

大盤今日成交量萎縮至 1830.69 億元，觀察三大法人資金變動，外資再砍台股 184.72 億元，投信連 48 買，買超 14.88 億元，自營商則與外資同步調節台股，賣超約 8.84 億元。

今日上市櫃漲跌家數分析，合計 1547 家收漲、22 檔個股漲停，下跌家數 443 家、2 檔跌停，平盤則有 182 家。

觀察大型權值股走勢，台積電維持平盤上下震盪，盤中一度站回 500 元整數關卡，但尾盤不敵賣壓，終場下跌 2.5 元，收在 496 元，壓抑大盤漲勢收斂，不過包含聯電、鴻海、聯發科、台達電等均站穩紅盤。

盤面上強勢族群，太陽能概念股受惠政策題材股發威，指標大廠元晶爆出 13.7 萬張大量，高居成交量之首，達能、倉和則連袂攻上漲停價位，中美晶同樣大漲 4%，太極、聯合再生、茂迪等表現也不俗。

生技題材也持續獲買盤青睞，醣聯、中裕、台康生等皆以漲停作收，保瑞大漲 9%，浩鼎、泰博、大江、大樹等表現也強於大盤，此外，面板雙虎友達、群創在減資題材助攻下，雙雙爆出大量，大漲 3-4%，也帶動同族群彩晶、凌巨等漲幅超過 3%。