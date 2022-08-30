郭明錤：iPhone 14 Pro超廣角規格升級 大立光等供應商受惠

天風國際分析師郭明錤今 (30) 日表示，iPhone 14 Pro 機型超廣角相機將由 1.0µm 升級到 1.4µm，預計音圈馬達 (VCM) 等零件價格將迎來 4-7 成漲幅，加上今年 Pro 出貨比重增加，零件出貨規模提升，價量齊揚，可望帶旺大立光 (3008-TW) 等供應商營運。

郭明錤指出，今年 Pro 機型相機規格提升，相機零件啟動漲價潮，其中影像感測器 (CIS)、VCM、相機模組 (CCM) 單價漲幅較大，分別為 70%、45% 與 40% 左右，其他零件漲幅相對有限。

郭明錤認為，iPhone 14 Pro 超廣角相機升級相關供應商可望從中受惠，包含 CIS 供應龍頭 Sony、VCM 主要供應商美蓓亞三美、VCM 第二供應商大立光 與 CCM 供應商 LG Innotek。

郭明錤說，受惠超廣角相機規格升級、Pro 機種出貨比重增加， iPhone 14 Pro 超廣角相機 VCM 出貨量與產值將分別較去年 (上一代) 成長 25–30% 與 65–70%，其中美蓓亞三美和大立光是 VCM 主要兩大供應商，出貨比重分別為 60-70% 和 30-40 %。

美蓓亞三美成功取代阿爾卑斯電氣成為今年 iPhone 14 Pro 超廣角相機 VCM 主要供應商，將顯著提升齊市占率；而大立光受惠 VCM 單價上漲、出貨規模可望較去年成長 6 成，VCM 單價、出貨提升有利公司鏡頭垂直整合，VCM 業務獲利可望較去年大幅改善。

隨著 VCM 出貨規模提升，大立光在 iPhone 14 Pro 超廣角相機 VCM 供應市占率也將增加至 30-40%，去年僅 20%。另外，美蓓亞三美與大立光 VCM 出貨提升也將帶動上游供應鏈受惠，包括信和精工 (Shinwa Seiko) 與鉅祥 (2476-TW)。