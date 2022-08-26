日經：投資熱錢正流出歐洲

俄羅斯侵略烏克蘭在轉眼之間已過了半年，歐洲國家正飽受資源價格飆漲所苦，全球熱錢也持續從歐洲市場流出，不僅歐元匯率寫下約 20 年新低，當地主要市場的股票市值更已蒸發 3.6 兆美元。

歐洲最大經濟體的德國受到重創，南歐也因為利率的急速上揚等因素而導致財政惡化風險拉高。而未來歐盟在和俄羅斯有關的經濟制裁上，是否能繼續團結一致、並同時維持經濟穩定，也是眾所矚目的焦點。

據《日本經濟新聞》報導，BMO Capital Markets 的全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示，就全世界來看，歐洲經濟很有可能頭一個往下墬，許多投資者都預料歐元的價值將往下走，正在脫手歐元。

歐元的急遽貶值，是歐洲經濟正陷入困境的象徵。在 2022 年 2 月 23 日，1 歐元大約可兌換 1.13 美元；但是到了同年 7 月，歐元兌美元更跌破平價水準，是 20 年來首見；8 月時，也因為再次出現天然氣斷供風險，歐元兌美元又一次跌破平價、並寫下新低紀錄。

如果拿 8 月 24 日和俄羅斯侵略烏克蘭前夕的匯率來作比較，歐元在兌換美元時，幣值已下滑 12%；接近過去日本央行 (Bank of Japan) 因實施超寬鬆的貨幣政策，日元在投資客大舉賣出之下，所導致的 16% 貶值水準。

雖然歐洲央行 (ECB) 在相隔 11 年之後大舉調升利率，但是在經濟不穩的影響之下，歐元仍然持續走貶。

德國出口表現雖受惠於歐元貶值而出現增長，但德國 DAX 指數仍下滑近 10%，遠遜於道瓊工業指數的 0.5% 跌幅。另外和德國有深厚關係的波蘭等國，股票價格也都出現大幅下滑。歐洲股票市值在半年期間就蒸發了 3.6 兆美元，與中國 (1.7 兆美元) 和美國 (1.5 兆美元) 的減少金額相比，明顯突出。

歐洲國家來自俄羅斯的天然氣供給量告急，估計儲氣量到了 2023 年有可能見底。根據 Refinitiv，天然氣價格的歐洲參考指標荷蘭 TTF 在 8 月 24 日時，平均每 MWh 為 300 歐元，寫收盤價新高；而在 8 月 25 日時，更一度漲到 330 歐元，逼近 2022 年 3 月上旬寫下的 335 歐元盤中高點紀錄。

根據標普全球，歐元區 8 月的綜合 PMI 指數已連續兩個月摜破景氣榮枯分水嶺 50；天然氣等資源價格飆漲，大幅壓低企業對景氣的看法。英國施羅德投資 (Schroders) 於 8 月上旬，在歐洲股票的展望方面也進行下修。

另外，歐元區的 7 月 CPI 年增 8.9%，預料未來在能源價格主導的通膨之下，還有可能出現進一步上揚。

SMBC 日興證券認為，歐洲陷入停滯性通膨的可能性正增加當中。

第一生命經濟研究所則認為，如果對於歐洲危機的憂慮加深，那麼投資者的避險情緒將會升溫，可能會更輕易的拋售南歐國債。