歐元兌美元跌至20年低點 分析師認為還有再跌空間

歐元兌美元匯率周二 (23 日) 早盤跌至 0.9903 的 20 年低點，分析師預測歐元將繼續下滑。

花旗銀行 CEEMEA 策略主管柯斯達 (Luis Costa) 表示：「我們的預測、交易以及策略師方面的立，都場肯定會歐元進一步貶值。」「現在是歐元最脆弱的時候。」

在歐元與美元進行比較時，有諸多因素與此相關，與烏克蘭持續的衝突以及兩個地區的通貨膨脹加劇相輔相成。

在俄羅斯宣布對通往德國的主要管道北溪一號氣管 (Nord Stream 1) 進行計劃外維護後，歐洲批發天然氣價格周一 (22 日) 大幅上漲，而歐洲的熱浪對能源供應造成額外壓力。

柯斯達說，要全面了解情況，就必須放眼歐洲和美國以外的地方，「不要忘記，中國經濟放緩給歐洲帶來了額外的複雜性，相對於美國的影響，它顯然對歐洲的影響要大得多。」

中國第 2 季經濟僅成長 0.4%，低於預期。自 2020 年初以來，中國這個全球第二大經濟體一直在努力應對嚴重的新冠疫情爆發後果。

柯斯達認為，直到 5 月，市場一直在考慮歐洲央行 (ECB) 和英格蘭銀行 (BOE) 的強硬路線，但最近幾個月已經「破裂」，「就 ECB 的升息來看，絕對明顯的是它的升息空間將非常小。」

全球金融機構 ING 策略師凡登艾克 (Roelof-Jan Van den Akker) 上周也做出類似的預測，指出美元和歐元之間的利差擴大，以及單一貨幣進一步走弱。

他說，「美元跌破 103.60 支撐位。這是一個非常關鍵的橫向支撐，因此還有進一步的下行潛力。未來幾個月歐元的長期目標在 0.80 美元至 0.75 美元之間。」

這些預測反映出人們對通膨將繼續上升以及歐洲經濟衰退現在無可避免的擔憂。

不過，法國興業銀行宏觀策略師朱克斯 (Kit Juckes) 表示，美元的強勢可能不會持續多久。

他周二指出：「總而言之，就目前而言，美元漲勢可能已經達到極限。」「這並不是說歐洲的能源問題、中國的經濟疲軟和政策寬鬆，以及美國的就業與通膨數據不會進一步推動它的走勢，但當有人提出買入美元是『最簡單的外匯交易』時，我的背後就感到一陣涼，警告我要小心。」

朱克斯認為，歐洲應該能夠從這些「困境」中恢復過來，「除了空頭回補，我看不出它如何能大幅反彈；但如果風險市場不干預，歐元可以在這裡打下基礎。」