歐洲史上最大IPO！傳保時捷擬上市 估值高達850億美元

根據多家媒體周五（26 日）援引知情人士消息報導，福斯集團（Volkswagen AG）旗下豪車品牌保時捷計劃在歐洲進行首次公開發行（IPO），其估值最高可達 850 億美元，將成為歐洲有史以來規模最大的 IPO。

知情人士稱，保時捷已經獲得 600 億至 850 億歐元（合 850 億美元）的發行股份預訂單，如果沒有意外的市場衝擊，保時捷計劃在監事會批准後，於 9 月第一周宣布在法蘭克福上市的計畫。

據悉，包括普信集團（T. Rowe Price Group）、卡達投資局（Qatar Investment Authority）在內的知名投資者已表露興趣在這個估值間認購 IPO。另外保時捷也一直在評估億萬富翁的興趣，其中包括能量飲料紅牛創始人 Dietrich Mateschit，以及 LVMH 集團董事長 Bernard Arnault。

福斯集團、保時捷、普信集團與卡達投資局的發言人對此拒絕置評，而其他潛在的投資人代表並未立即回應置評請求。

保時捷面相投資人的 IPO 巡迴展示到正式投標之前，所謂的「影子訂單簿」（shadow order book）需求旺盛，這是該公司在上市前的一個好跡象。市場觀察人士希望，該公司能重新打開歐洲低迷的 IPO 市場，主因是受到戰爭、能源價格飆漲與通膨影響。

知情人士稱，由於對公司治理的擔憂，許多通常會投資德國大型 IPO 的歐美機構資產管理公司迄今都不會做出堅定承諾。儘管如此，保時捷仍有足夠的需求幾乎可以滿足高價區間的影子訂購量，在低價區間也有超額認購。

保時捷將向 IPO 投資人出售不具投票權的優先股。強大的億萬富翁 Porsche 與 Piech 透過有投票權的股票控制福斯汽車，他們將獲得一筆特別股息，用於購買保時捷的少數股權。