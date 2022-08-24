歐元區8月消費者信心反彈 但仍近歷史低點

根據周二（23 日）公布的最新數據，歐元區 8 月消費者信心指數初值意外反彈，但仍低於新冠疫情期間水準，原因是生活成本上升增添家庭負擔，以及能源短缺影響經濟活動。

數據顯示，歐元區 8 月消費者信心指數從 7 月的 - 27 升至 - 24.9，優於市場平均預估的小幅下滑至 - 28。

隨著通膨不斷創下新高、俄國切斷能源供應風險逐漸攀升，歐洲經濟正面臨衰退。同日稍早公布的數據顯示，歐元區 8 月綜合經理人採購指數（PMI) 連續兩個月處在榮枯線下方，經濟景氣程度持續下滑，衰退恐懼加劇，歐洲央行（ECB）未來升息路徑將更加艱難。

歐元區 8 月綜合 PMI 初值報 49.2，高於預期的 49，低於前值 49.9，創 18 個月新低；服務 PMI 初值報 50.2，低於 50.5 以及前值的 51.2，創 17 個月新低；製造業 PMI 初值報 49.7，高於預期的 49，低於前值 49.8，創 26 個月新低。

8 月整個歐元區的景氣連續兩個月下滑，同時新訂單近一步下降，主因是製造業活動進一步萎縮，此外，生活成本上升削弱服務業需求，使得服務業活動僅處於成長範圍之內。按各國來看，歐元區商業活動萎縮主要源自於德國、法國兩大經濟體。

儘管經濟成長面臨阻力，ECB 自 7 月首次升息兩碼（50 個基點）後，仍在穩步升息。ECB 官員在前往美國聯準會（Fed）本周在傑克森霍爾召開的年會時，可能會對下一步舉措提供一些見解。

標普全球市場首席商業經濟學家 Chris Williamson 認為，儘管通膨仍處在高點，但有跡象再次表明，企業的通膨壓力已經觸頂，投入成本與生產價格的增幅都在全面放緩，但對經濟前景的擔憂意味著，8 月商業信心依然低迷。