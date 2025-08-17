鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-17 15:30

據《經濟學人》分析，美國總統川普與俄羅斯總統普丁在阿拉斯加的會晤，對普丁而言是一次淨勝，卻將烏克蘭與歐洲推向了更危險的境地。

經濟學人：川普、普丁「協議」的惡夢並未結束！烏克蘭與歐洲風險加劇。(圖：REUTERS/TPG)

此次峰會不僅未能為俄烏衝突帶來停火，反而加劇了外界對川普可能在即將到來的白宮會晤中，強迫烏克蘭總統澤倫斯基接受一份偏向俄羅斯的「最終方案」的擔憂。

阿拉斯加峰會前，川普曾傳聞致電挪威財長，探討若能促成烏克蘭和平，是否該獲諾貝爾獎。然而，峰會結果卻是普丁如願以償地獲得了紅地毯待遇，並得以宣揚「俄羅斯不再被孤立」，儘管他同時在戰場上加大了攻勢。

然而，作為回報，普丁未做出任何讓步，沒有停火，沒有路線圖，甚至連象徵性的姿態都欠奉。此次三小時會談的具體內容，外界知之甚少，更讓這場被川普包裝為「終結殺戮」的會面顯得尷尬。

川普態度丕變 烏克蘭面臨強大壓力

《經濟學人》指出，對烏克蘭與歐洲來說，真正的考驗才剛開始。澤倫斯基已同意於本週一（18 日）赴華盛頓與川普會晤。

從阿拉斯加返回後，川普強調這場會面，並聲稱「結束俄烏這場戰爭的最佳方式，就是直接達成一份和平協議」。

然而，這與他八月初對普丁持續攻勢的強烈譴責，以及威脅對印度、土耳其等「俄羅斯經濟推手」實施大規模次級制裁的態度截然不同。

在阿拉斯加，制裁一詞甚至未被提及，川普更表示制裁「至少目前」不在議程上，並積極談論與俄羅斯「重啟經貿往來」。

澤倫斯基再度赴美 面臨巨大壓力

澤倫斯基將赴美。(圖：Shutterstock)

澤倫斯基上一次在二月造訪橢圓形辦公室時，曾被川普嘲諷為「手裡毫無牌可打」並被「趕出大樓」。如今，他再次入座，勢必面臨巨大壓力。

川普一貫認為烏克蘭處於弱勢，應與俄羅斯達成協議。他期望與普丁達成一項「大交易」，不僅結束戰爭，更重塑歐洲安全格局，範圍涵蓋能源與北極事務。

普丁在阿拉斯加的記者會上已清晰表明意圖：他強調必須先處理衝突的「根源」，即俄羅斯否定烏克蘭作為獨立國家自主行動的能力。

然而，俄羅斯提出了一系列訴求，包括承認其對烏克蘭領土的吞併、限制烏克蘭武裝力量、阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）甚至歐盟，並希望澤倫斯基下台、烏克蘭政局動盪。

《經濟學人》擔憂，川普願意接受普丁多少「心願清單」尚不得而知，但他談及與普丁會談「取得了很大進展」的語氣，頗為不祥。

《經濟學人》不排除澤倫斯基此次將面臨一份川普與普丁已「拍板」的「現成方案」的可能性。若真如此，他必須在堅守立場的同時，避免再次激怒川普，這將極其艱難。

無論從政治還是國內法理角度，澤倫斯基都無法承認俄羅斯對已佔領烏克蘭領土的吞併，更不可能割讓額外土地。若川普強逼他就範，後果很可能又是一場爆炸性的衝突。

歐洲發聲反制 團結捍衛烏克蘭主權

這正是歐洲扮演關鍵角色的時刻。阿拉斯加峰會後，川普與歐洲領導人及澤倫斯基進行了一小時通話，期間歐洲方面強調，涉及領土的決定必須由烏克蘭自行作出，同時烏克蘭應獲得持續的武器供應與安全保障。

歐洲領導人隨後發表聯合聲明，承諾「在實現公正而持久的和平之前，將繼續強化制裁與更廣泛的經濟措施，以壓迫俄羅斯的戰爭經濟。烏克蘭可以信賴我們堅定不移的聲援，我們將共同致力於一份能夠維護烏克蘭與歐洲重大安全利益的和平。」

《經濟學人》認為，有跡象表明川普會傾聽英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏與芬蘭總統斯圖布等人的意見；因此，未來幾天他們能否有效發聲，將在一定程度上引導川普，避免其向烏克蘭強加一份糟糕的協議。

《經濟學人》也強調，歐洲若能在行動和支出上做得更多，將在國際事務中發揮更大的影響力。川普及其副總統范斯認為，支援烏克蘭應主要由歐洲承擔，這有其道理。

儘管近期歐洲提供的軍事援助已超越美國，但歐洲仍可透過提供資金購買美國武器、建立自身軍火生產能力以及協助烏克蘭完善其軍工體系來做得更多。

這在任何情況下都非常重要，也能傳遞一個明確訊號：即使澤倫斯基與歐洲最終拒絕川普與普丁達成的協議，而美國隨後完全放棄支援，烏克蘭仍有能力繼續戰鬥。

川普要最終和平，但衝突或延續

在阿拉斯加之行後，川普暗示他想要的不是「過渡性停火」，而是能「撐得住」的最終和平。然而，《經濟學人》認為，無論未來幾天是否達成協議，衝突都將延續。

對普丁而言，這場戰爭已成為其國內政治控制的工具，儘管付出了沉重的人命與經濟代價，但也為維繫高壓統治提供了藉口。

除了擴張俄羅斯領土，普丁還希望分裂西方同盟、削弱歐洲。最大的危險在於，川普可能對克里姆林宮的議程視而不見，甚至不以為意。