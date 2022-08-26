三星新一代摺疊機衝買氣 全球40國同步開賣

三星電子 (005930-KR) 新一代摺疊手機周五 (26 日) 在全球約 40 個國家同步上市，在高通膨打擊消費之際，希望藉由最新產品，為低迷的智慧手機市場注入活水。

三星表示，摺疊手機 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4、智慧手錶 Galaxy Watch 5 和真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2 Pro 已在南韓、美國和法國等地開賣，預計到了 9 月，將在全球約 130 個國家上市。

本月於線上發表會發布 Galaxy Z Fold 4 和 Flip 4 以來，全球已有 70 個國家 / 地區開放預購。三星表示，在截至 8 月 22 日的一周內，光南韓的預購數量就達到 97 萬支，創下推出摺疊手機以來的最高紀錄，且較前一次記錄成長約 5.4%。

即使預購表現亮眼，有專家認為三星的最新摺疊機缺乏突破性創新，且規模與前幾代雷同。

SK 證券分析師 Lee Dong-ju 指出，三星新一代摺疊機沒有明顯變化，但似乎彌補了前一代的不足。但他也說，雖然規格變化不大，但在公司大手筆宣傳之下，仍有望實現全年出貨目標。他預測三星今年將賣出約 1600 萬支摺疊手機。

推出新一代摺疊機的同時，三星與全球其他終端設備商一樣，無法倖免於全球經濟疲軟帶來的影響，這導致消費者減少了非必需品支出。

市調機構 Canalys 數據顯示，三星 Q2 智慧手機出貨量為 6000 萬支，以 21% 的市占率領先全球，雖略高於去年同期的 5800 萬，與上季相比仍減少 19%。因通膨飆升打擊消費者的可支配支出，今年 Q2 全球智慧手機出貨量較去年同期下滑 9%。