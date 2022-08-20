標普500成分股Q2獲利成長 全靠能源股

標普 500 指數成分股企業第 2 季財報優於市場預期，或至少可說沒有市場預想的糟糕。仔細檢視後可發現，上季獲利成長全倚賴能源股超優異的表現，若剔除能源股，上季獲利反而呈現萎縮。

截至周五上午，標普指數已有 95.2% 或共 479 家企業已公布財報。根據 FactSet，把已公布業績和市場對未公布企業的預測值加總起來，標普成分股第 2 季 EPS 成長 6.3%，低於本月初預估的 7%。

檢視標普指數 11 個類股各類股表現，五個類股獲利下滑，六個類股呈現成長。能源股是帶動整體成長的主因，由於石油和天然氣價格飆漲，能源股第 2 季的 EPS 年比暴增 298.6%。

若不計能源股，標普 500 成分股的 EPS 年比表現將由正轉負，下滑 1.8%。

Refinitiv IBES 數據顯示，能源股當中，77.8% 企業 EPS 優於市場預期，比率高於 1994 年以來的平均 66%。

零售業 EPS 萎縮

沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US)、目標百貨 (TGT-US) 等零售商公布財報後，標普指數第 2 季 EPS 的增幅從 7% 略降至 6.3%。

根據 Refinitiv IBES，儘管約 73% 零售商的 EPS 優於市場預期，但與去年同期相比衰減 6.4%，上季營收則年增 9.1%，反映企業為了去化庫存大打折扣，提升營收卻損害利潤。

Evercore ISI 分析師說：「零售業財報密集的一周顯示，雖然高通膨打擊民眾信心，但消費者還挺得住，和 7 月優於預期的零售銷售相呼應。」

根據 FactSet，標普成分股第 3 季 EPS 預估成長 3.9%，低於本月初預估的 5.2%，全年 EPS 預估成長 8.1%，也不如本月初所估的 11%。