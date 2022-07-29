〈財報〉能源價飆+嚴控支出 埃克森美孚第2季獲利創史上單季新高

埃克森美孚 (XOM-US) 周五 (29 日) 公布該公司史上最大單季獲利，主因是能源價格飆升，加上嚴格控制支出所致。

這家美國最大石油生產商第 2 季淨利為 179 億美元，合每股 4.21 美元；較去年同期 46.9 億美元或每股 1.10 美元成長近 4 倍。

由於西方對主要出口國俄羅斯的制裁壓縮了本已供不應求的全球市場，今年石油和天然氣價格已升至多年高位。全球生產汽油和柴油等燃料的獲利率大幅飆升，提振了石油巨頭的獲利。

埃克森美孚上季業績超過 2008 年的最佳單季，當時布蘭特原油價格一達到每桶 147 美元的峰值，並在 2012 年創下當時史上以來最佳單季業績，獲利 159 億美元，主要歸功於出售日本資產和與稅收相關的項目。

埃克森美孚第 1 季獲利曾讓美國總統喬拜登在上月表示，該公司和其他石油巨頭正在利用全球供應短缺來大賺利潤。在埃克森美孚公布 7 年來最大單季獲利後，拜登說該公司「賺的比上帝還多」。

埃克森美孚一直使用額外現金來償還債務並提高配發股東。它維持第 3 季每股 88 美分的股利不變。

該公司今年稍早時將其預計回購計劃增加一倍多，在 2022 年和 2023 年達到 300 億美元。

埃克森美孚今年上半年將其資本投資維持在 95 億美元，與全年財測一致。獲利來源包括出售 Barnett 頁岩上游資產相關的 3 億美元的已確認項目。