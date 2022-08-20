比特幣摜破2.2萬美元大關 拋售原因眾說紛紜

比特幣週五 (19 日) 閃崩逾 8%，摜破 22,000 美元大關，分析師對拋售原因存在分歧。

截稿前，比特幣交易價格低於 21,100 美元，在過去 24 小時內下跌超過 8%。價值 317.5 億美元的比特幣經易手，總市值降至 4156.2 億美元，本週累跌超過 13%。

比特幣交易價格低於 21,100 美元 (圖片：AFP)

近期 Celsius、Three Arrows Capital 與 Voyager Digital 等加密公司破產和所謂的穩定幣崩潰之後，幣圈投資人越來越緊張，聯準會升息和高通膨促使投資人放棄風險較高的資產。

市場專家稱，比特幣週五閃崩似乎和慘烈的德國通膨數據有關。比特幣價格跳水時，德國公布其 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增 37.2%，遠高於市場預期的 32%，同時，CME 的 FedWatch 數據顯示，交易員預測聯準會 9 月升息 3 碼的可能性從一天前的 41% 增加到 44.5%。

GlobalBlock 分析師 Marcus Sotiriou 研判，似乎沒有單一的催化劑導致比特幣大量拋售，但比特幣的價值幾乎與美股相掛鉤，比特幣週五跟隨美股下墜。

分析師表示，技術分析來看，多頭的力量顯然正在減弱。比特幣跌破 100 日均線遭到賣出。

展望未來，前德銀交易員 Marcel Pechman 研判，BTC 期貨溢價消失、槓桿買家清算超過 4.7 億美元，以及過多的穩定幣貸款都可能讓比特幣走勢陷入進一步動盪。