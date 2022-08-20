股神巴菲特旗下波克夏海瑟威 獲准收購西方石油最多50%股票

根據外媒 Streetinsider 周五（19 日）報導，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 已獲得聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission）批准收購西方石油最多高達 50% 的普通股，消息傳出後西方石油盤中股價大漲近 8%。

根據聯邦能源管理委員會的文件，波克夏 (BRK.A-US) 持有西方石油公司約 18.72% 的流通普通股，並「尋求授權在二級市場交易中收購最多 50% 的西方石油公司普通股」。文件中寫道：「經過考慮，我們得出的結論是，擬議的交易符合公共利益，並給予授權。」

波克夏目前持有西方石油約 1.88 億股普通股與另外約 8,385 萬股認股權證，算上認股權證，波克夏海瑟威已控制西方石油約 2.72 億股股票，占該公司全部稀釋股票的 26%。

截稿前，西方石油 (OXY-US) 盤中股價上漲 7.38%，每股暫報 69.69 美元，刷單日新高。由於石油與天然氣價格今年大幅飆高，再加上股神加持下，推升西方石油公司股價，今年以來上漲 134%，在過去 12 個月內上漲 213%。

本月早些時候，波克夏披露其又買進 668 萬股西方石油公司的普通股，使其在這家能源公司的股份超過 20%。在 8 月 4 日至 8 月 8 日期間，波克夏斥資約 3.91 億美元收購了西方石油公司的近 670 萬股股票。