〈美股13F報告〉波克夏Q2加碼蘋果、雪佛龍、西方石油 清空Verizon

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的控股公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公布最新持股變動，第 2 季加碼蘋果、雪佛龍、西方石油、Ally Financial 及動視暴雪等 ，但把手頭僅剩的 Verizon 全數清空。

波克夏 (BRK.B-US) 周一 (15 日) 提交截至 6 月 30 日在美上市的股權投資監管文件，顯示隨著美股走跌，波克夏第二季放緩股票的購買力道，買進 62 億美元股票並賣出 23 億美元。波克夏第一季買進 511 億美元股票，賣出 97 億美元。

波克夏第 2 季買進 390 萬股蘋果 (AAPL-US) 的股票，總持股部位增為 1251 億美元，占波克夏 3277 億美元投資組合的約莫 40%，為最主要持股。

波克夏 Q2 主要持股變動：

俄烏大戰引起油價飆升後，波克夏對雪佛龍和西方石油這兩家公司投資超過 330 億美元。

波克夏此後已再收購西方石油 17 億美元股票，將其股權比率提升至 20.2%，此外也擁有西方石油 100 億美元的優先股。

波克夏第二季對線上銀行 Ally 的持股自約 900 萬股增至 3000 萬股，一口氣提升至 3 倍，此外，動視暴雪股份也自 6430 萬股增至 6840 萬股，價值 53 億美元。

對動視暴雪的投資是一種套利形式，微軟先前宣布以 687 億美元全現金方式，收購美國遊戲開發商動視暴雪。巴菲特似乎押注投資者悲觀看待監管機關核准該收購交易。

另一方面，波克夏已經退出曾對威瑞森 (Verizon Communications) (VZ-US) 83 億美元的投資，也不再持有 Royalty Pharma Plc (RPRX-US) 股權。Royalty 是全球最大藥品特許權投資商，也是生物製藥特許使用權的最大買家。

該文件沒有具體說明巴菲特或其投資組合經理 Todd Combs 和 Ted Weschler 是否進行具體買賣，但投資者通常跟著波克夏操作，因為較大筆的投資通常是巴菲特的決定。

波克夏 Q2 13F 文件：請見此