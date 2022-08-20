馬斯克傳入股腦部晶片新創公司Synchron

多家外媒週五 (19 日) 報導，全球首富馬斯克正與腦部晶片新創公司 Synchron 洽談入股事宜。

消息人士透露，馬斯克前幾週和 Synchron 創辦人兼行政總裁 Thomas Oxley 聯繫，討論潛在合作意願，但未確定雙方最終能否達成協議，也不確定馬斯克旗下的神經科技公司 Neuralink 與 Synchron 是否會合作。

截稿前，馬斯克和 Neuralink 代表沒有回應置評請求，Synchron 發言人拒絕置評。

Synchron 成立於 2016 年，一家神經科技領域的矽谷初創公司，其開發腦機介面的產品與 Neuralink 的產品不同，它不需要開顱手術即可安裝。

新創公司 Synchron Synchron 腦機介面產品不需要開顱手術即可安裝 (圖片：翻攝 analyticsinsight)

Synchron 推出腦機介面 「Stentrode」在 2022 年進行大規模的人體試驗，目前已成功在 4 名澳、歐患者植入該晶片，並在 7 月 6 日在美國完成首例人體植入手術。

相較之下，Neuralink 腦機介面人體試驗進度遠遠落後於 Synchron。

Neuralink 先前已讓猴子及豬學會透過腦機介面 (BCI) 連線打電玩後，仍等待美國食品藥物管理局 (FDA) 核准申請，力拚達成今年展開人體試驗的目標。

馬斯克 7 月 19 日表示已將自己的大腦上傳到雲端，並和虛擬的自己進行交談，期盼人類有朝一日能透過腦機介面，將意念導出以數位方式儲存靈魂，實現「意識永生」的概念。

不過，Neuralink 正面臨創始團隊幾乎全數出走的困境，目前除了馬斯克本人外，只剩下植入工程師 Dongjin Seo 創始成員還留在 Neuralink。前 Neuralink 員工指出，Neuralink 管理不善、馬斯克鮮少參與、公司缺乏明確的指揮系統，因而最終公司關鍵人物相繼離去。

市場解讀，若 Neuralink 與 Synchron 展開合作，將加速其腦機介面研發進展，研發成果也可能應用在特斯拉人形機器人等產品上。