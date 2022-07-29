〈財報〉雪佛龍上季獲利史上最高 調高回購股票上限

雪佛龍 (CVX-US) 周五 (29 日) 公布該公司史上最大單季獲利，主要得力於強勁的燃料獲利率和天然氣和石油的高價，並提高未來幾個月實施庫藏股的預期。

這家石油巨頭第 2 季淨利為 116 億美元，或攤薄後每股 5.95 美元，是去年同期 31 億美元或每股 1.60 美元的 3 倍多。

雪佛龍有意擴大股票回購力度，以追隨其他石油巨頭，包括歐洲巨頭道達爾 (TotalEnergies) 和殼牌，後兩者本周都宣布增加回購，以滿足尋求更大回報的投資者。

過去 12 個月能源需求急劇反彈，但燃料和天然氣的高價正在重創全球消費者。全球經濟數據顯示，某些經濟體開始放緩，有可能破壞需求。

該公司本季每桶原油和液化天然氣的平均銷售價格為 89 美元，而去年同期為每桶 54 美元。

雪佛龍和美國競爭同業的財報數據可能會引起白宮和其他政界人士的抨擊，指稱石油公司在賺取創紀錄獲利的同時，仍以高油價欺騙消費者。

由於疫情關閉、對俄羅斯的制裁以及中國的出口配額降低了煉油能力，燃料價格急劇上漲。

雪佛龍將其年度股票回購財測範圍上限從 100 億美元提高到 150 億美元。大型金融公司的分析師在 5 月將其財測調升至 50 億至 100 億美元區間後，從未預期回購計畫這麼快就會擴大。

該公司還一直在利用其獲利來降低其債務比率，目前該比率低於公司的預測水平 15%。雪佛龍股價在周五盤前交易中上漲 3.7% 至 155.90 美元。

雪佛龍一直在美國增加投資和擴大生產，而在泰國和印尼的經營權到期後，其全球產量下降。

CEO 沃思 (Michael Wirth) 在財報聲明中表示，「與去年相比，我們的投資增加超過一倍，以發展傳統和新能源業務線。」