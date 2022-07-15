歐洲上半年新車銷量年減14% 供應鏈混亂問題持續發酵

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周五 (15 日) 公布，2022 年上半年歐洲主要 18 國的新車銷售台數年減 14.3% 至 502 萬 7547 台。供應鏈混亂問題持續發酵，在主要市場的德國 (年減 11%)、法國 (年減 16.3%) 和義大利 (年減 22.7%)，新車銷量低迷。

在各大車廠的表現方面，市占龍頭的德國福斯年減 19.4% 至 120 萬台，第二名 Stellantis 年減 20.7% 至 103 萬台。而南韓現代汽車集團則是年增 11.5% 至 47 萬台，表現突出。

日本車廠方面，豐田年減 4.9% 至 32 萬台、市占排名第六，日產年減 14.3%，馬自達年減 20.5%，本田年增 11.7%。

2022 年 6 月的歐洲新車銷售台數年減 17.3% 至 96 萬台，連續 12 個月呈現衰退。而供應鏈的混亂問題在短期內恐怕難以獲得改善，預料新車銷量萎縮很可能持續到 2023 年。

另一方面，德國汽車工業協會 (VDA) 周五公布，德國汽車製造商的 2022 年上半年全球新車銷售台數。其中，在歐洲市場年減 13.7%，但是在中國市場年增 3.7% 至 1020 萬台，在印度市場年增 15.9% 至 183 萬台。

關於中國市場的新車銷售台數，在上海 6 月解封後，中國 6 月份的新車銷量年增 42.4% 至 220 萬台，迅速攀升。由於需求暢旺，再加上零件供應體制妥善，德國汽車製造商在中國和印度的銷量向上成長。