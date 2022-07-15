日產和賓士結束汽車引擎共同開發關係

日產汽車 (Nissan) 周四 (14 日) 宣布，該公司和德國賓士汽車 (Mercedes Benz) 之間的引擎等，共同開發合作關係已經結束。未來在引擎召修的因應方面仍將持續進行，但兩家公司不會再有新的合作開發案。

2010 年在日產前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 主導下，日產和德國戴姆勒 (後來改稱 Mercedes Benz) 締結資本和業務的合作關係，但戈恩爆出濫用公款等罪嫌遭日本警方逮捕等問題之後，兩家公司的合作關係隨之縮減。

在戈恩還是日產和法國雷諾兩家汽車公司的董事長時，兩家公司在 2010 年和戴姆勒展開三方合作關係。日產和雷諾分別取得戴姆勒的 1.5% 股份，戴姆勒則取得日產和雷諾的各 3.1% 股份。當時三家汽車公司的合作關係除了共同開發之外，還有工廠營運等 10 個以上專案。

然而，這三家汽車公司的共同研發並沒有出現引人矚目的具體成果。戈恩在 2018 年遭逮捕之後，和他有深厚情誼的戴姆勒前執行長柴奇 (Dieter Zetsche) 也在 2019 年退休，合作關係也失去前進動力。

日產在 2021 年將戴姆勒股票全部脫手，雷諾也同樣將戴姆勒股票全部賣出，在資本關係上，只剩戴姆勒還持有日產的 3% 股份。而關於汽車引擎的相互供應，目前只剩下日產在美國當地，還有提供引擎給戴姆勒，在業務方面的合作關係也已經步入尾聲。

今後日產和戴姆勒，只會持續進行雙方共同研發引擎的召修業務。不過，這兩家公司投資 10 億美元在墨西哥共同營運的汽車工廠今後的去向也令人矚目。