福斯汽車拚車用電池領導地位 攜合作夥伴斥重金投資

福斯汽車周四（7 日）表示，將與合作夥伴在電池業務上投資逾 200 億歐元（約 203.8 億美元）並創造 2 萬個就業職缺，而且將在 2030 年前實現年銷售額超過 200 億歐元的目標。福斯汽車正在不斷成長的車用電池領域中力拚主導地位。

福斯汽車在其首間位於德國薩爾茨吉特電池廠動土儀式上表示，新成立的合資公司 PowerCo 將負責管理從原料開採到回收的全球電池生產與研究，以及包括儲能系統在內計畫。

開工當日，德國總理蕭茲（Olaf Scholz)）也到場致詞，稱「今天對德國和歐洲的汽車工業來說，是個好日子。」

福斯目前在歐洲有 6 家車廠、美國有 2 家，其中本次動土的薩爾茨吉特電池廠是該公司未來標準化生產設施的「藍圖」。福斯打算將工廠往電動車方向轉型，預估在 2030 年前打造出產能達到 240GWh 的工廠。

在動土典禮上，福斯還展示其在今年公布的標準化電池，該電池將用於旗下 8 成左右的車型。

福斯看旺電動車前景 估今年交車時間縮短

福斯汽車執行長迪斯（Herbert Diess）。(圖片：AFP)

與此同時，福斯汽車執行長迪斯（Herbert Diess）周四受訪時表示，隨時間推移，電動車的交車時間將會越來越短，緩和外界對電動車銷售與半導體供應的擔憂，並稱亞洲訂單量狀況非常好。

迪斯表示，公司正在努力縮短交車時間，但目前有一年左右的交貨期，所以正在提高產量，現在有 5 家裝配廠正在全力投產。他也補充說，下半年交車時間將會加速縮短，並強調歐洲與美國的需求相當大。

迪斯也指出，半導體仍是一大瓶頸，不過情況可能很快就會改善，預料未來幾周內晶片荒將出現緩解。