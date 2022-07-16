福斯上半年歐洲汽車銷量下滑 電動車銷量受中國市場成長推升

福斯汽車周五（15 日）公布數據顯示，今年上半年汽車銷售量較去年同期減少約五分之一，主因是在歐洲市場的銷量大幅下滑，不過電動車銷量受中國市場成長有所提升。

今年第二季全球客戶總交付量下滑 22.4%，其中包括俄羅斯在內的中歐與東歐受到的打擊最為嚴重，下滑 49.3%。

儘管福斯汽車在俄國的銷量僅占 2021 年總銷量的 2% 左右，但俄烏戰爭已造成整個歐洲汽車產業的中斷，另外從供應鏈瓶頸到通膨等因素，也影響整個地區的交付。

福斯汽車在今年 3 月暫停在俄國的貿易與生產，最近還向年底前願意離職的俄國工廠員工提供獎金，另外本月初時，有工會報告稱其位於俄國的車廠將永久關閉。

數據顯示，福斯汽車第二季在西歐的銷量下滑 25.7%，而在中國與美州的銷量降幅較小，約在 16-18%。

不過，純電車的交付量成長逾四分之一，達到 21.71 萬輛，占總汽車銷量的 5.6%，主要受惠中國市場的顯著成長。福斯表示，今年上半年，在中國的純電動車銷量年增逾 3 倍，達到 6.35 萬輛。

儘管如此，福斯汽車在中國的電動車銷量仍遠遠落後本土競爭對手與特斯拉 (TSLA-US)，福斯汽車 5 月的銷量比特斯拉低約 5 倍、甚至比中國電動汽車製造商比亞迪 (002594-CN) 低 10 倍。

然而，福斯汽車仍看好中國市場，稱 ID 電動車今年在中國的銷量「看起來很有希望」成長一倍以上。福斯 ID.4 在全球的銷量遠超過其他純電動車型，為 6.68 萬輛，其次是 2.6 萬輛的 ID.3 與 2.47 萬輛的奧迪 e-tron。