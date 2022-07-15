豐田全新第16代Crown亮相！具跨界休旅等選擇

日本汽車大廠豐田於日本時間週五 (15 日) 下午 13:30 舉辦全新第 16 代 Crown 全球新車發表會，一口氣推出四種車型，包括跨界休旅、跑車、轎車和旅行車。其中，跨界休旅將於今年秋天在日本市場上市，日本當地含稅售價落在 435~640 萬日元。

全新第 16 代 Crown (豐田汽車提供)

Crown 是豐田第一款量產型乘用車，第一代 Crown 於 1955 年問世，經過持續改良，至今已發展到第 16 代，不僅歷史悠久，也深獲日本達官貴人喜愛，更是日本最具代表的高級車之一。

這次推出的第 16 代 Crown 也打破傳統，除了房車 (Sedan)、跑車 (Sports) 和旅行車 (Estate) 之外，也迎合市場推出跨界休旅 (Crossover)。

其中，Crown 跨界休旅將最早推出，預計今秋上市。而這次全新改款的 Crown 車系除了在日本市場販售之外，也計畫在全世界約 40 個國家地區推出。

Crown 跨界休旅的全車款採用油電混和動力，搭配 2.4 升的直列四缸渦輪引擎或 2.5 升引擎，使用新開發的雙極鎳氫電池，傳動方式則分為 E-Four Advanced 和 E-Four 兩種，全都使用 TNGA 底盤。