福斯CEO：有望在2025年成全球最大電動車製造商 超越特斯拉

德國汽車大廠福斯執行長 Herbert Diess 表示，他認為競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 決定同時擴大 3 座超級工廠的決定將會削弱自身，並使福斯有望在 2025 年成為全球最大電動車製造商。

特斯拉是如今電動車市場的主要領導者，去年電動車銷量約為福斯的 2 倍。不過，Diess 在一場會議上向員工表示，特斯拉同時在美國德州奧斯汀、德國柏林格林海德設立新超級工廠，並擴大上海超級工廠的製造，將會大幅消耗特斯拉的精力。福斯應抓住機會迅速趕上，並在 2025 年獲得領先。

福斯目前計劃於 2030 年前，在歐洲建立 6 座超級工廠。福斯也在去年 12 月表示，將未來 5 年電動化相關支出提升至 520 億歐元，並表明自 2035 年起，只會在歐洲銷售電動車。

特斯拉執行長馬斯克日前曾表示，柏林和奧斯汀廠現在就像是超級錢坑，這兩座超級工廠正燒掉數十億美元，並有一大堆支出。

此外，馬斯克也表示對經濟憂心忡忡，必須削減人力，且將停止全球招聘，迄今該公司已裁員 14%。根據對沖基金 Snow Bull Capital 計算，6 月第一周特斯拉全球招聘職位下降 24%，第二周下降 12%。

知情人士透露，特斯拉因關閉美國加州一處工廠，裁減自動輔助駕駛 (Autopilot) 團隊約 200 名員工，是這家電動車大廠近期裁員行動中規模較大的一次。