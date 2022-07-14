國泰證7月投資氣象 成熟市場、美元較為正向

國泰證券今 (14) 日發布 7 月投資氣象，由於疫情逐漸趨緩、夏日消費旺季報到，有助歐、美等成熟國家需求回升，而日本於後疫情期間獲外資大量匯入、中國解封後復工，以及美元貨幣持續走強等，因此，對歐美、中日市場和美元抱持「正向」看法，不過，新興亞洲受美元升值衝擊導致資金外流，則持較「中立」看法，至於位處俄烏戰爭熱區的新興歐洲，則持「保守」看待。

國泰證說明，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾重申全力抗通膨政策，讓投資者對經濟衰退的擔憂上升，但也有部分研究機構認為投資人無需過度悲觀，美國經濟各季度變動幅度有限，即便美國第一季 GDP 衰退 1.6%，未來也應多加觀察實質收入和就業市場等指標，是否達到經濟衰退的標準。

國泰證認為，全球金融市場短期雖陷入動盪，但仍有突破困境的契機，在震盪期間，建議投資人將成熟市場做為資產配置的核心，主要是因美、歐、日製造業 PMI 指數 (採購經理人指數) 相對全球製造業 PMI 強勢。

另外，全球市場除了可關注美股外，中國股市隨著政府政策與解封後經濟活動推動，以及東協國家中印尼、越南市場也隨著經濟基本面和企業獲利好轉，有利資金流入，投資人不妨可多加評估。

進入第三季後，回到美股為首的全球股市中，國泰證建議投資人可關注五大產業發展，分別為因季節性旺季，獲利面相對較佳的「能源」、「原物料」和「工業」等產業，其次則為上半年呈現回檔趨勢的「非核心消費」和「資訊科技」產業，有望藉全球產業趨勢、科技發展等題材重回漲勢隊伍中，成為金融市場大動盪下的轉機。

國泰證提醒投資人，跳脫上半年市場震盪後的悲觀思維，找尋投資契機，也不妨可多利用國內券商複委託海外投資的服務，透過長期投資來分散風險。