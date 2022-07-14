大量上半年EPS挑戰4元創同期高 下半年營收優於上半年

設備廠大量 (3167-TW) 第二季底處分桃園八德廠房資產挹注下，稅後純益可望向上突破 2 億元，改寫單季新高，加上第一季稅後純益 9000 萬元，大量今年上半年稅後純益估可達 3 億元以上，每股純益上看 4 元。

大量依照目前接單狀況來看，至少可維持上半年水準以上，全年營收上看 30 億元。

大量獲利結構單純與穩定，加上今年 PCB 高階機台認列比重增加至 20-30%，上半年整體毛利率可望優於第一季的 28%，加上第二季底處分桃園八德廠房資產挹注，整體第二季稅後純益可望向上突破 2 億元，改寫單季新高，稅後純益將跨越 3 億元，每股純益近 2.9 元，上半年每股純益將挑戰 4 元。

大量半導體設備方面，主要客戶屬先進製程比重高，受景氣影響較低，預期 AOI 設備下半年可望持續放量接單出貨與認列，CMP Pad Metrology 產品除通過第一家客戶實質產品認證階段，也如預期出現吸引其他客戶高度關注與主動聯繫的效益，其中包含全球知名晶圓廠商與研磨設備廠商，另大量目前也與全球知名 CMP Pad 廠商接洽合作，法人預期，大量半導體設備事業下半年業績將明顯成長。

在 PCB 設備方面，大量積極拓展高階機台市場，目前高階自動化成型機已完成並出機到客戶端進行認證，可望再進一步拿下訂單；載板機也在近期出機到 ABF 製程客戶端進行認證，有望今年下半年正式推出上市並打入台系載板廠。

在高階鑽孔機方面，大量預期今年下半年到明年上市，將可進一步拓展高階鑽孔機市場。

法人表示，在大環境景氣調整的同時，截至目前，大量在手訂單水位高於上半年營收認列，且上半年獲利將創公司歷史同期新高紀錄，公司基本面相對扎實，同時 2 個事業群的設備開發也都往高毛利產品發展與扎根，產品毛利結構將逐漸走高。