女股神：Fed犯錯使美股崩跌 將很快被迫轉鴿

女股神、方舟投資 (Ark Invest) 執行長伍德 (Cathie Wood) ，週二 (12 日) 在 一場網路研討會上表示，美聯準會 (Fed) 無視通貨緊縮跡象，繼續實施激進升息計畫，她預期 Fed 很快就會被迫轉鴿。

伍德表示，市場已發現 Fed 犯錯誤，使得美股崩跌。伍德旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 是 2020 年疫情期間表現最好的基金之一，主要歸功於視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 等疫情受益股推升，不過今年迄今下跌超過 50%。

伍德提到，近期銅價、石油和黃金價格下跌，可視作對持續通膨過度擔憂的跡象。目前市場普遍預估 Fed 將在 7 月 26 日至 27 日的政策會議上將基準利率上調 3 碼 (75 個基點)。

伍德先前就曾表示，通膨飆升即將結束，隨後將會以「戲劇性」方式下跌，這種情況會讓 Fed 有迴旋餘地，使實際升息幅度不像市場預料的那樣激進。不過，伍德也坦言，由於市場對通貨膨脹飆升的擔憂，方舟投資的策略陷入困境。

立場一向偏鴿派的亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 曾表示，夏天過後，Fed 政策對經濟和通膨的影響會更快速顯現，因此若 9 月暫緩升息是說得通的。他今年無投票權，但仍會出席 FOMC 會議和參加討論。