通膨重挫股市 投信：恐慌時期逢低布局美股勝率高

通膨引發經濟衰退疑慮，引發股市大幅震盪，也讓市場對於後市展望普遍保守，保德信指出，回顧歷史 7 次市場出現恐慌時逢低進場布局美股後，往往能獲得不錯的報酬率。

根據美銀美林調查，超過淨 7 成經理人對全球景氣展望沒信心，創下有紀錄以來最差，且有淨 66% 經理人看壞企業獲利前景，顯示目前投資信心低落，也讓市場恐慌情緒蔓延。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，回顧歷史，股市修正後期因投資信心低落，拖累大型股跟跌，讓市場恐慌情緒再起，因此大小型股相對表現可作為股市接近底部的重要訊號，近期大型股跟進修正即暗示熊市進入尾聲，之後有相當大的機率將邁入後升段。

楊博翔指出，目前美股本益比已回到 10 年均值，進入超跌階段，回歸評價面分析，部分市場與產業的基本面仍能展現一定韌性，特別是新興趨勢推動之下，新供應鏈相關產業成長動能更是強勁。

以雲端服務產業為例，過去企業多自建雲端伺服器，不過在考量成本、備援與安全性優勢等因素，企業逐漸發現委外雲端服務最符合經濟效應，因此近年委外雲端服務的比例快速上升，而企業建置雲端的需求成長，搭配私有雲轉公有雲的趨勢，推升雲端服務長期複合成長將逾 20%。

楊博翔指出，雲端服務作為企業首要 IT 投資重點，即使企業面臨衰退風險而降低支出，雲端服務也是最後一個減支的項目，該趨勢反映在即便美國今年首季財報主要業者多承認面臨衰退風險，但仍維持雲端投資成長預估可見一斑。