〈美股盤後〉CPI數據猛飆 Fed官員不排除升4碼 三大指數全數收黑

美國 6 月通膨數據火爆，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線加劇，美股週三 (13 日) 開低後震盪， 在聯準會官員不排除升息 4 碼的可能性後，三大指數全數盡墨，僅費半收紅 0.75%。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 9.1%，遠超經濟學家預期的 8.8% 及前值 8.6%，再創 40 年新高。美國總統拜登週三發布聲明指出，雖然通膨高漲得令人無法接受，但數據已過時，沒有反映出近日汽油價格下跌。另外拜登也矢言盡其所能降低汽油價格，並給聯準會對抗通膨所需空間。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三指出，四十年來最高的 CPI 數據令人感到擔憂，聯準會可能採取哪些行動應對？一切皆有可能。暗示本月有機會升 4 碼。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 稱，近期經濟存在衰退風險，高通膨對消費者開支構成負面影響。

由於市場早已消化本月升息 3 碼的可能性，遠高於預期的火爆通膨數據，讓投資人憂心忡忡。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測聯準會 7 月升 4 碼的機率飆升到逾 75%，而 3 碼的機率從先前的 95% 降至 25% 左右。

美國聯準會 (Fed) 最新公布俗稱景氣褐皮書的地區經濟報告顯示，美國各地經濟溫和擴張，部分地區看到需求放緩的跡象，住房需求明顯減弱，供應鏈中斷和勞動力短缺仍是問題。

另外，中概股下市危機未解，美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 週三透露，美中協商迄今仍不知是否能達成任何協議，因為這件事若很容易，可能早在幾年前就已解決。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.58 億例，死亡數突破 636 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 121 億劑疫苗。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊近乎全部收黑，以工業、通訊和醫療保健板塊領跌，僅非必需消費品和必需消費品收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.25%；Meta (META-US) 漲 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.08%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.37%。

道瓊成分股逾半收黑。聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.56%；波音 (BA-US) 下跌 2.17%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.92%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.71%；Nike (NKE-US) 上漲 1.3%。

費半成分股普遍揚升。AMD (AMD-US) 上漲 1.52%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.54%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.39%；美光 (MU-US) 跌 0.54%；德儀 (TXN-US) 跌 0.11%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.02%。

台股 ADR 僅中華電信走低。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.77%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.24%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 大漲 7.90% 至每股 36.75 美元。推特週二 (12 日) 在德拉瓦州衡平法院對馬斯克提起訴訟，尋求法律途徑讓馬斯克履行義務完成收購。訴訟文件中揭露，馬斯克曾向推特執行長和財務長發訊息，他抱怨推特律師要求了解其收購融資狀況正在製造麻煩。

馬斯克曾向推特執行長和財務長發訊息抱怨 (圖片：AFP)

Netflix 週三尾盤大漲 1.21% 至每股 176.56 美元。Netflix 已將微軟指定為其廣告支援服務的合作夥伴。

達美航空 (DAL-US) 下跌 4.47% 至每股 29.70 美元。達美航空第二季調整後每股純益為 1.44 美元，低於分析師預期的每股 1.73 美元，但仍寫 2019 年以來最佳，營收為 138 億美元，超過華爾街的預期。達美展望第三季也將獲得可觀獲利，營業利益率估在 11-13% 內。

高通 (QCOM-US) 上漲 2.02% 至每股 135.64 美元。台積電 ADR 上漲 2.77% 至每股 81.29 美元，換算價為 485.38 元。天風證券分析師郭明錤週三推文透露，最新調查顯示台積電將是高通在 2023 與 2024 年的 5G 旗艦晶片獨家供應商，這為兩家公司帶來超級雙贏的局面。

經濟數據

美國 6 月 CPI 年增率報 9.1%，預期 8.8%，前值 8.6%

美國 6 月 CPI 月增率報 1.3%，預期 1.1%，前值 1%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 5.9%，預期 5.7%，前值 6%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.7%，預期 0.6%，前值 0.6%

華爾街分析

德銀分析師 Jim Reid 表示，債市釋出的衰退警報聲越來越大，2 年和 10 年期美債殖利率曲線進一步倒掛，利差達到負 21.7 個基點，升至 2000 年以來最高水平。

美國銀行週三發布報告預測，美國經濟將於下半年進入衰退，主因是而新冠疫情緩和後的消費熱潮正在減退，高通膨讓美國民眾消費意願低落，最新數據將讓聯準會更激進升息。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主