衰退恐慌升溫 美國房貸利率單周跌幅創2008年來最大

隨著對經濟衰退的恐慌日益加劇，美國抵押貸款利率已連兩周下滑，且過去一周的下滑幅度是 2008 年底以來最大。

房地美 (Freddie Mac) 周四 (7 日) 表示，過去一周內，美國 30 年期固定利率抵押貸款的平均利率自 5.7% 下滑至 5.3%，跌幅為 2008 年 12 月同期以來最大。

此外，15 年期固定利率抵押貸款平均利率也較一周前下滑 38 個基點至 4.45%，5 年期公債指數混合浮動利率抵押貸款平均利率也下滑 31 個基點至 4.19%。

不過，目前抵押貸款利率仍遠高於一年前水準，去年同期的 30 年期平均利率為 2.9%。

因抵押貸款利率通常和美國 10 年期公債殖利率密切連動，對美國陷入經濟衰退的擔憂加劇，促使投資人湧入公債，進而壓低抵押貸款利率。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示，隨著經濟衰退擔憂加劇，30 年期固定利率抵押貸款平均利率在過去兩周下滑了 0.5%，即使有助於緩解購屋者的部分壓力，但住房負擔能力低落以及經濟放緩預期，將使房價增幅大幅放緩。

除了利率下滑之外，美國抵押貸款銀行協會 (MBA) 數據顯示，截至 7 月 1 日當周的抵押貸款申請量減少 5.4%，顯示美國房市確實有廣泛降溫跡象。