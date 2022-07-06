美國房貸利率連兩周滑落 但房貸需求依舊不振

美國房貸利率連續第二周下降，但這並沒有重振屋主或潛在買家的需求。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的數據，上周利率下降了 10 個基點，過去 2 周下降了 24 個基點，但房貸總需求較一周前下降 5.4%。本周數據受假期調整，上周五 (1 日) 因獨立紀錄日提前收市。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.84% 降至 5.74%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.64 上升至 0.65，其中包括發起費。

負責經濟和產業預測的 MBA 副總裁坎恩 (Joel Kan) 表示：「房貸利率連續第二周下降，因為對經濟放緩和衰退風險增加的擔憂不斷加劇，導致美國國債殖利率走低。」

這些擔憂也出現在住房貸款再融資申請中，本周下降 8%，較一年前同周下降 78%。房貸活動的再融資比率從前周的 30.3% 降至占總申請的 29.6%。

本周和全年的購房申請也有所下降，分別下降 4% 和 17%。

坎恩說，「利率仍顯著高於一年前，這就是購房和再融資申請仍然低迷的原因。購屋活動受到持續的負擔能力挑戰和低庫存的阻礙。」

Realtor.com 上周發布 6 月住房報告，顯示待售庫存正在復甦，以史上最快的年增率攀升，成長 18.7%。然而，與 2019 年 6 月相比，待售房屋仍然少了 53.2%。

Realtor.com 首席經濟學家丹妮爾 · 黑爾 (Danielle Hale) 說，「 6 月數據顯示庫存恢復加速，近 3 年來連續第 2 個月活躍掛牌量成長。預計這些改善將繼續下去。」但她補充說，「典型買家尚未從快速出售房屋和創紀錄的高出價中看到實質緩解。」

根據 MBA 數據，平均購房貸款規模為 40 萬 5200 美元，低於截至 6 月 24 日當周的 41 萬 3500 美元。