債市顯現衰退訊號 美債殖利率持續走升

美國國債殖利率周四 (7 日) 上午走高，儘管備受關注的 2 年期與 10 年期殖利率曲線仍然倒掛，代表衰退訊號，但美債殖利率升幅仍擴大。

截至美東時間周四清晨 6 點 20 分，指標 10 年期國債殖利率上漲 4.3 個基點至 2.954%，而 30 年期國債殖利率上漲 2.5 個基點至 3.143%。殖利率與價格成反比，一個基點等於 0.01 個百分點。

市場專業人士追踪長期國債殖利率和短期國債殖利率之間的利差，前者通常更高。

不過，2 年期美國國債殖利率周三 (6 日) 上漲 15 個基點至 2.967%，高於 10 年期。這種所謂的曲線倒掛，如果持續下去，通常被解釋為經濟可能正在走弱的警告訊號，衰退可能即將來臨。

2 年期與 10 年期的曲線在 3 月 31 日首次倒掛，然後在 6 月再次短暫反轉。

聯準會 (Fed) 最新會議紀錄在周三公布後，美國國債殖利率走高，周四繼續上揚。文件顯示，Fed 本月傾向於再次升息 75 個基點，以專注於降低通膨。

隨著經濟數據疲軟，市場參與者越來越擔心經濟衰退的前景，而 Fed 已承諾採取積極的貨幣政策來應對飆升的通膨。

在經濟數據方面，截至 7 月 2 日當周的初請失業金人數將於美東時間上午 8:30 公布，美國 5 月貿易逆差數據也將同時公布。

財政部將於周四拍賣 350 億美元的 4 周期票據和 300 億美元的 8 周期票據。