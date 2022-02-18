美國人買房難度再提高 30年抵押貸款利率升至近4%

在聯準會升息預期之下，美國抵押貸款利率正在飆升，達到近 4%，加大美國人的購屋難度。

房地美 (Freddie Mac) 周四 (17 日) 指出，美國 30 年期房貸利率平均為 3.92%，高於上周的 3.69%，創 2019 年 5 月以來最高，當時的利率達到了 4%。

與此同時，15 年期固定利率抵押貸款升至 3% 以上，過去一周上漲 22 個基點，至平均 3.15%，為 2020 年 3 月以來走勢。

這可能會進一步推高抵押貸利率，進一步增加美國人的買房成本。由於房源供應緊張，房價被一路推高。若綜合其他衡量抵押貸款利率走勢的調查，利率的中位數已經超過 4%。

美國 10 年期公債殖利率近期也在攀升，上周突破 2%，是 2019 年 7 月以來首次，成為房貸利率上升的推力之一。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示，隨著利率和房價的上漲，負擔能力已成為潛在購房者的一大障礙，尤其是在通膨可能對消費者預算造成壓力的情況下。

Guild Mortgage Co. 的資本市場執行副總裁 David Battany 表示，從心理層面看，這個肯定不是好消息，特別是對首次購房者而言，無論從情緒還是財力上要做決定都很艱難。

Battany 預計，房貸利率會在未來 3-4 周達到 4% 左右，速度遠比他之前的估計要快。但他提到一個可能的意外因素，那就是如果全球經濟因為俄烏危機而受到衝擊，10 年期殖利率或將下跌，幫助各類利率走弱。