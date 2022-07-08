美參院計劃下周召開機密會議 聚焦晶片法案、全球科技競賽

美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 辦公室周四 (7 日) 表示，已安排全體參議員下周參與機密會議，內容著重在全球創新和科技競賽以及促進美國半導體製造業的晶片法案。

參院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 上周威脅，若民主黨執意推進社會支出和氣候法案，他將不會支持含 520 億美元晶片補助在內的「美國創新競爭法」。

上述會議預計下周三 (13 日) 召開，將聚焦全球創新和科技競賽，以及對美國長期國家安全來說至關重要的兩黨創新法案。

目前美國國會有兩項競爭法案，其中一項包含 520 億美晶片補貼與額外授權的 2000 億美元，旨在促進美國科技創新，並強化國家競爭力以對抗中國，該法案於去年 6 月在參院通過。今年 2 月通過的眾議院版本內容與前者類似，但有部分貿易提案並未在參院版本中提出。

部分人士擔心，若兩黨無法在未來幾周就競爭法案達成協議，美國國會恐難以在 11 月的期中選舉前達成協議，這對促進美國晶片製造的重大投資項目來說無疑是一大傷害。

白宮發言人 Karine Jean-Pierre 周三 (6 日) 表示，拜登政府希望國會能迅速採取行動，稱若國會通過晶片法案，則英特爾 (INTC-US) 在俄亥俄州的 200 億美元投資項目有望進一步擴大至 1000 億美元。