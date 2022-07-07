IMF總裁：不排除全球經濟明年衰退的可能性

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周三 (6 日) 表示，全球經濟展望從 4 月以來「明顯變得黯淡」，不排除明年陷入經濟衰退。

IMF 將在 7 月底公布對全球經濟今、明兩年的展望，喬治艾娃透露，IMF 可能第三度下修今年的全球經濟成長預測。該機構 4 月已將該數值下修將近 1 個百分點，至 3.6%，遠不如 2021 年的 6.1%。

她表示，「自 4 月更新預測以來，展望明顯變得黯淡」，並列舉多項理由，包括高通膨蔓延世界各國、更廣泛的升息、中國經濟成長降溫、對俄國加強制裁等。

喬治艾娃說，「我們身處的水域波濤洶湧，風險已經升高，不能排除 (全球經濟明年步入衰退的) 可能性」。

近期經濟數據顯示，包括中、俄等主要經濟體都在第 2 季陷入萎縮，喬治艾娃表示，這代表 2022 年不好過，但 2023 年或許更難熬，明年的經濟衰退風險升高了。

美債長短天期的殖利率曲線已經連兩日倒掛，這是衰退即將到來的可靠指標。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾上個月表示，Fed 無意引發經濟衰退，但為了壓制通膨在所不惜，甘願冒著讓經濟衰退的風險。

喬治艾娃也說，讓飆漲的物價獲得控制極為重要，讓經濟成長放緩可能是「必須付出的代價」。

另外，她提醒財政和貨幣政策的分歧，呼籲各國小心衡量各種政策行動，以免任何財政支持削弱了央行對抗通膨的效果。