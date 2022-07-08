〈紐約匯市〉非農公布前夕 美元近持平 強生辭職帶動英鎊反彈

美元指數周四 (7 日) 幾乎持平，市場靜待 6 月非農就業報告出爐，歐元延續連日跌勢，續探 20 年低點，英鎊在強生 (Boris Johnson) 宣布辭去英國首相職務後反彈走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.03%，報 107.07。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「聯準會 (Fed) 本月會議定價是以通膨合理上升為基礎，我們認為這是有可能的。」他並稱，周五的非農可能凸顯出薪資增長有多快，但 Fed 的行動不會像其他主要央行那樣受到拖累。

Rai 稱：「對我們來說，這顯示美元仍將表現出色。」

兩位 Fed 官員周四重申鷹派立場，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 支持本月底再升息 3 碼，並且認為 9 月很可能再升息 2 碼，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則重申希望利率在年底前達到 3.5% 左右。

接下來，投資人將等待周五 (8 日) 的非農就業數據，並藉由下周的消費者物價指數 (CPI) 來判斷通膨動向，以及聯準會是否會在月底維持大幅升息步調。

歐元連續創下多年新低後，周四跌勢稍緩，但仍創 20 年新低，兌美元匯率跌 0.2% 至 1.0161 美元，距離兩者平價僅剩一步之遙。

因能源供應不確定性增加，加劇市場對歐元區經濟衰退的擔憂，近來歐元走勢疲軟不振，經濟放緩前景也引發人們對歐洲央行 (ECB) 是否能充分收緊貨幣政策以對抗通膨的質疑。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 全球外匯研究主管 George Saravelos 表示，隨著美國步入技術性衰退，轉向美元的避險買盤可能變得更加極端，從而加劇歐元兌美元的下行壓力。

Saravelos 認為，若美國和歐洲在第三季陷入衰退，聯準會卻持續升息，歐元兌美元很可能貶至 0.95 至 0.97 美元的水準。

商品貨幣隨著銅價攀升而走強，對經濟衰退的恐懼促使銅價跌至近 20 個月新低後，部分投資人在陸續重返市場。

澳幣兌美元漲 0.79% 至 0.6836 美元，該幣近期才摔至 2 年新低，美元兌加幣則貶 0.52% 至 1.2965 加元。

瑞士法郎自 7 年高點回落，美元兌瑞郎漲 0.34% 至 0.9736 瑞郎。

英鎊在強生 (Boris Johnson) 宣布辭去首相職位後走高，英鎊兌美元漲 0.85% 至 1.2018 美元，分析師認為英鎊走勢主要和全球經濟衰退擔憂有關，而非英國的政治動盪。

截至台灣時間周五 (8 日) 約 6:00 價格：