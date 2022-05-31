〈美股早盤〉通膨擔憂再現 美股主要指數開低 道瓊跌近400點

隨歐元區 5 月通膨率升至歷史新高，國際油價受歐盟禁令影響走高，市場對通膨擔憂再現，美股周二（31 日）開低走低，其中道瓊指數挫跌近 400 點，投資人聚焦稍晚美國總統拜登與聯準會（Fed）主席鮑爾的會談。

截稿前，道瓊工業指數跌近 400 點或近 1.17%，那斯達克綜合指數跌 0.87%，標普 500 指數跌逾 1%，費城半導體指數跌 1.54%。

美國總統拜登將於周二 (31 日) 會見聯準會 Fed 主席鮑爾，這次會議是鮑爾在參議院確認連任後的首次與總統會談；拜登正尋求降低已將通膨率推至 40 年高點的汽油、食品和消費品的成本。

美股周二開低之際，投資人越來越擔心美國與全球各地不斷攀升的通膨可能會放緩經濟成長，歐元區 5 月消費者物價指數（CPI）年升 8.1%，已連續 7 個月創下歷史新高，此外美國 4 月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增 4.9%。

能源方面，歐盟周一針對俄羅斯制裁達成協議，其中在禁運俄油部分也突破僵局取得共識，今年底前將切斷 9 成的俄油進口，國際油價受消息影響應聲大漲，截稿前 7 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.52%，至每桶 123.52 美元，7 月到期的西德州原油期貨上漲 3.35%，至每桶 118.93 美元。

分析師警告，在全球原油供應緊張之際，歐洲決定削減俄羅斯石油進口、美國夏季需求高漲以及中國放寬封鎖措施，石油價格可能還會進一步上漲。

投資者都在密切關注對央行升息將引發經濟衰退的擔憂、居高不下的通膨以及中國將如何提振疲弱經濟的不確定性。

歐洲方面，隨食品與能源價格飆升，根據歐盟統計局（(Eurostat）周二公布的數據顯示，繼 4 月歐元區消費物價指數（CPI）攀升至 7.4% 後，歐元區 5 月調和 CPI 初值年升 8.1%，高於經濟學家預期的 7.8%，再創歷史新高，加劇歐洲央行（ECB）將以多快速度將利率從歷史低點上調的辯論。

隨著美國與英國全面升息，歐洲央行正準備自 2001 年以來首次升息，應對歐元區 19 個成員國史無前例的物價飆升。

截至台北時間周二（31 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 4.83%，至每股 17.37 美元

中國電動車製造商蔚來汽車再摩根士丹利將其股票列入「策略構想」（tactical idea）名單後，盤前股價一度漲逾 5%。摩根士丹利認為，隨上海地區放寬防疫限制，蔚來汽車受惠電動車購置補貼措施，股價將走高。

Zoom(ZM-US) 早盤下跌 0.51%，至每股 109.86 美元

投行大和證券（Daiwa Securities）認為近期科技股回落提供上行機會，對 Zoom 的成長預期現在看起來更加實際，將視訊會議平台 Zoom 的股票評等從「劣於大盤」（underperform）上調至「優於大盤」（outperform）。

Yamana Gold(AUY-US) 早盤上漲 8.41%，至每股 5.61 美元

南非黃金礦業集團 Gold Fields(GFI-US) 已同意以全股票交易方式收購加拿大競爭對手 Yamana Gold，預計收購價約為 67 億美元。Yamana 股東所持每股將獲得 0.6 股 Gold Fields 股票，使他們在合併後的公司中擁有約 39% 的股份，市值將達到 156 億美元。該報價比 Yamana 過去 10 天的平均股價高出 33.8%。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月芝加哥 PMI 報 60.3，預期 55.0，前值 56.4

美國 5 月諮商會消費者信心指數報 106.4，預期 103.9，前值 108.6

華爾街分析：

Franklin Templeton 固定收益投資總監 Sonal Desai 表示，這次 Fed 的緊縮周期將會更常，政策利率與債券殖利率將不得不高於市場目前的預期。與資產價格和經濟成長相應的風險比許多人願意承認的要大。

Strategas 投資策略師 Ryan Grabinski 表示可能會看到股市股現一些大幅反彈，但這並不代表市場出現真正的轉折點，並稱熊市的形成是一個過程，有可能進一步下跌。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Mike Bell 說，目前很難有確鑿的信念認為對股票保持中性是合理的，實際上對債券保持相當的中性是合理的，也表示俄羅斯可能透過中斷天然氣供應來報復歐盟在石油方面的行動，這種可能性「會讓我對目前增持風險資產的做法保持謹慎」。