美銀：Fed 9月可能暫停升息 

美國銀行 (BofA) 預估，如果美國經濟惡化或通膨降溫，聯準會 (Fed) 可能在 9 月暫緩升息。期貨市場交易員對今年利率高點的預期心理也轉淡，認為今年底升至 2.75-3% 的機率下降。

美銀策略師周四 (26 日) 表示，假如金融情勢惡化，Fed 可能在 9 月暫緩升息，讓利率先保持在 1.75-2%，以評估先前連升利率對就業和通膨的影響。

他們說：「最近我們看到 Fed 對外溝通出現微弱但值得注意的轉變，一些官員表示，利率可能在升到 2% 之後暫停繼續調升，因為大環境充滿挑戰性，包括金融情勢緊縮、通膨可能降溫。」

Fed 周三公布的 5 月會議紀錄顯示，大多數決策官員認為 6 月和 7 月升息 50 個基點 (2 碼) 是合適的，但一些官員指出，物價上漲壓力「或許不會再惡化」，使下一場在 9 月登場的決策會議成為焦點。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，聯邦資金利率期貨交易員目前預期，6 月和 7 月都將各升息 50 個基點 (2 碼)，到了 9 月可能轉為升 1 碼。

目前交易員預期利率到 12 月升至 2.75-3% 的機率，從 5 月 19 日的 51% 下降為 27%。同時，預估到 12 月升至 2.5-2.75% 的機率，則從 35% 上升到 60%。

美國商務部周四公布第 1 季國內生產毛額 (GDP) 終值下修為萎縮 1.5% ，報告內容還顯示，企業獲利出現五季以來首見下滑。分析師認為，比起美國貿易逆差創紀錄，這是經濟萎縮可能出現的更真實跡象。

投資人正在推敲 Fed 為了壓制位處 40 年高點的通膨，必須緊縮到什麼程度，同時懷疑 Fed 會不會因為經濟放緩，而被迫放慢緊縮步調。

德意志銀行分析師 Henry Allen 說，5 月會議紀錄呼應一些人對鷹派緊縮和潛在經濟衰退的擔憂，這使投資人對 Fed 更積極升息的看法降溫，潛在升息幅度幾乎掉了整整 25 個基點。

但一些分析師主張 Fed 並未朝鴿派略為傾斜，道明證券認為 Fed 仍會把利率升到高於中性的水準——Fed 官員目前預期的中性水準約介於 2-3%，只是 6 月和 7 月過後的步調會和緩一些。

投資銀行 Brown Brothers Harriman 也說，5 月會議紀錄只是說出 Fed 官員在升息周期初期可以公開說明的事罷了，畢竟 Fed 面臨棘手且複雜的情況，不願對利率路徑預先做出任何承諾。