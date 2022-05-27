對Fed升息擔憂稍解 美債殖利率微幅下滑

由於對聯準會 (Fed) 大幅升息計畫的擔憂似乎有所緩解，美國國債殖利率周五 (27 日) 上午微幅下滑。

美東時間 6 點 30 分，指標 10 年期美國國債殖利率小跌 0.2 個百分點至 2.738%。30 年期美國國債殖利率下跌 2.6 個百分點至 2.966%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

本周美國國債殖利率大多走低，因為投資人轉往債市躲避股市的大量拋售。許多科技股令人失望的財報引發了人們對經濟成長放緩可能開始在公司業績中顯現的擔憂。

Fed 大幅提高利率以對抗通膨的計畫引發投資人的擔憂，即這將導致經濟下滑。

周三 (25 日) 公布的 Fed 5 月會議紀錄顯示，Fed 認為有必要迅速升息，而且可能會比市場預期的時間更長。然而，周三股市上漲，代表投資人對會議紀錄並不感到意外。

投資人周五將關注 4 月的個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是 Fed 首選的通膨指標，定於美東時間上午 8:30 發布。

瑞銀投資銀行首席策略師巴維加 (Bhanu Baweja) 表示，他的公司認為通膨已經達到頂峰，物價成長讀數可能開始下降。

他說，「與此同時，我們認為美國經濟狀況良好，毫無疑問，這是周期後期，但衰退並非迫在眉睫，順便說一句，我不認為市場認為它迫在眉睫。」

4 月個人收入和支出數據將於美東時間上午 8:30 公布。

密西根大學 5 月消費者信心指數終值將於美東時間上午 10 點公布。