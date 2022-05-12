〈貴金屬盤後〉美4月通膨率比預期熾熱 金價從三個月低谷彈升收高

美國周三 (11 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率保持在 8% 以上，高於市場預期但略低於 3 月數據，通膨看似有觸頂跡象，美元和美債殖利率略降，帶動黃金期貨收高，從前日觸及的三個月低谷彈升。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 12.70 美元或 0.7%，報每盎司 1853.70 美元，為 4 月 29 日以來最大漲幅。

美國 4 月 CPI 年增率為 8.3%，較 3 月的 8.6% 略降，擺脫連續五個月創新高的狀態，但 4 月核心 CPI 年增 0.6%，高於華爾街預估的 0.3%。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 說：「這份通膨報告證明，聯準會 (Fed) 主席鮑爾排除 6 月升息 75 個基點可能性是錯誤的。整體而言，華爾街目前仍預期 Fed 將在 6 月和 7 月分別升息 50 個基點。」

黃金漲勢近來一直因美元升值受到抑制。ICE 美元指數 (DXY) 周三從 20 年高點附近小跌，則幫助金價重拾一些動能。美元升值，意味著美元計價的黃金等大宗商品對非美元消費者來說更昂貴。

最近打壓金價的 10 年期美債殖利率，周三也從三年半高點略為下滑。高殖利率代表持有黃金等不孳息資產的機會成本相對高。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，黃金和白銀的漲勢都比 CPI 報告發布前收斂一些，因為數據偏向支持 Fed 鷹派更積極升息的論點。

美銀全球策略師對黃金抱持中立的態度，認為在金融市場持續動盪下，除了黃金和銅以外，美元和大部分大宗商品市場將可保持上升趨勢。

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