Fed梅斯特：通膨問題未解之前 永遠不會排除升息3碼的可能性

幾位聯準會 (Fed) 官員近日再度鞏固 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對接下來 2 次會議各升息 2 碼的立場，但克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 卻發表鷹派談話，表示在通膨問題沒有獲得解決之前，她永遠不會排除升息 3 碼的可能性。

Fed 上周將聯邦資金利率調升 2 碼至 0.75% 至 1% 區間，同時宣布自 6 月開始縮表，鮑爾並於會後暗示，接下來 2 次會議將採取類似行動。

梅斯特周二 (10 日) 表示，在 Fed 對抗通膨之際，接下來 2 次會議各升息 2 碼的決定完全合理，這番言論呼應了紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 的看法。

威廉斯周二在德國一場研討會上說：「我們正在快速削減寬鬆政策，這給我們一些空間，讓我們得以在接下來幾次會議上升息 2 碼。」

不過，梅斯特在受訪時表示，永遠不會排除升息 3 碼 (75 個基點) 的可能性，若到了下半年，通膨還是沒有降溫，央行可能需要加快速度。

Fed 偏好的通膨指標，即個人消費支出物價指數 (PCE) 在 3 月年增 6.6%，在俄烏衝突和中國新一輪防疫封鎖措施之下，市場擔憂物價壓力恐進一步加劇。

梅斯特坦承這會是一個挑戰，因為目前推升通膨的多項供應面因素，並沒有受到貨幣政策影響，但也承諾 Fed 會利用政策工具，盡力讓供需狀態保持一致。

梅斯特是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，威廉姆斯是 FOMC 永久票委。