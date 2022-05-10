紐約Fed行長：面對諸多不確定平抑通膨 雖具挑戰性但卻可行

紐約聯邦儲備銀行 (Fed) 行長威廉斯 (John Williams) 周二 (10 日) 表示，在烏克蘭戰爭和新冠疫情導致物價壓力路徑的不確定性加劇情況下，Fed 在不破壞經濟的情況下將通膨降至目標區的努力具有挑戰性，但卻是可行的。

他在由德國央行主辦的經濟會議預先準備好的講稿中說，「持續的疫情和烏克蘭戰爭帶來了巨大的複雜性和不確定性。」「我們需要依賴數據，並根據情況調整我們的政策行動。」

威廉斯補充說，Fed 在維持強勁經濟的同時將通膨率回落至 2% 的目標是困難的，「但並非不可達成」，因為它正在採取行動將利率迅速降至更正常的水準。

Fed 上周將基準隔夜拆借利率調升半個百分點至 0.75% 至 1% 的目標區間，此後暗示可能在 6 月和 7 月的下兩次政策會議上進行類似幅度的升息。

Fed 政策制訂者正在與 40 年高點的通膨對抗，並在最近幾個月轉向更加激進的立場，因為曾經被視為暫時性的通膨壓力持續存在，即使在疫情最嚴重的時期過去並且經濟重新開放時。

俄羅斯對烏克蘭的入侵推高了食品和能源價格，而中國為遏制新冠病例而採取的更多封鎖措施，也使其他商品的供應鏈陷入混亂。

即使如此，威廉斯對 Fed 的使命表達了樂觀的態度，並解釋說 Fed 的政策舉措將抑制經濟中耐久財和住房這兩個最不平衡的部門的需求，並澆熄「炙手可熱」的就業市場。

威廉斯表示，他認為 Fed 的關鍵通膨指標，即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，在今年年底將接近 4%，低於如今的 5.2%，然後在 2023 年降至 2.5% 左右。美國政府周三 (11 日) 將發布的報告預計 4 月消費者物價指數 (CPI) 將略有放緩，這將是通膨已見頂的一個可喜訊號。

他還表示，預計導致供應鏈問題的因素將開始自行解決，以便 Fed 的一些再平衡將藉由增加供應而不是激進的利率變動來實現。