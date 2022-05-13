〈貴金屬盤後〉美元升勢催油門 金價下挫1.6%觸及三個月低點

在對全球經濟成長趨緩的擔憂下，美元升至 20 年新高，貴金屬價格則飽受壓抑，黃金期貨周四 (12 日) 挫跌 1.6%，寫下一周來最大跌幅，價格跌至三個月新低，銅和白銀、白金、鈀金也全面下滑。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 29.10 美元或 1.6%，報每盎司 1824.60 美元，為 5 月 2 日以來最大跌幅，並創 2 月 7 日以來最低收盤價。

追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 在周四刷新 20 年高點。由於黃金以美元計價，美元升值讓非美元消費者支付更高價格，進而抑制需求。

Oanda 資深分析師 Edward Moya 說：「金價正處在危險的技術水準，距離每盎司 1800 美元不遠了。」

如果跌勢加重，金價可能重演單日重挫 100 美元的歷史。Moya 警告，投資人對高通膨的擔憂，已經被經濟成長趨緩的恐懼心理所取代，因此資金紛紛投入美元尋求避險，成了金價的剋星。

美國周四公布另一份重要通膨數據，4 月生產者物價指數 (PPI) 年增率從上個月的 11.5% 減緩至 11%，但通膨壓力仍沉重。周三的數據顯示，4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 8.3%，雖然有觸頂跡象，但仍高於市場預估值。

這兩份報告都未改變聯準會 (Fed) 積極升息的政策前景。

Moya 說，在美元升勢狂催油門的情況下，黃金作為資金避風港和抗通膨押注的功能大受影響。

但由於指標性的 10 年期美債殖利率下滑，金價周四跌幅有限。

近期比起黃金，白銀跌得更快更急。獨立分析師 Ross Norman 說：「白銀跌得比黃金更猛，對整個金屬族群是利空訊號。由於中國持續封城，工業金屬價格下跌，美國機構法人也脫手白銀。」

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