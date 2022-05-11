策略師：全球經濟成長不確定性仍將為金價帶來支撐

據報導，澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 與 Soni Kumari 在一份報告中表示，近期黃金價格下滑主要是受到美債殖利率飆升和美元走強的影響，對短期金價帶來壓力。不過，高通膨以及俄烏戰爭等風險都將持續對全球經濟成長造成威脅，金價將受到支撐。

報告中指出，目前美國通膨與利率的差距仍呈現新高水準，顯示出美聯準會 (Fed) 要壓制通膨恐怕相當困難，同時，高通膨、俄烏戰爭等地緣政治風險，仍對全球經濟成長帶來威脅，金價將因此得到支撐，金價下跌空間有限。

報告中預估，短期金價將維持在每盎司 1,850 美元至 1,930 美元，若是金價突破 1,930 美元，將有望升至每盎司 2,050 美元。

報告中指出，如今歐元區經濟面臨的不確定性很大，因為歐盟計畫禁運俄羅斯原油，能源價格恐將進一步上升，此外，供應不足，加上通膨持續飆升，都將對歐元區經濟造成衝擊。

另一方面，在前景不確定的經濟背景下，股市將明顯下滑，將有利於拉升黃金避險需求。最後，全球央行也會傾向增加黃金儲備，來應對風險。

據世界黃金協會 (WGC) 最新報告，今年 4 月全球黃金 ETF 持倉增加了 42.8 公噸，連續第 4 個月增加。其中，歐洲黃金 ETF 持倉增加 25.9 公噸至 1,692.1 公噸。在對能源供應短缺、經濟成長放緩和地緣政治動蕩、高通膨等的擔憂加劇下，歐洲投資者繼續湧入黃金。