關鍵CPI通膨數據即將發布 10年期美債殖利率跌至2.94%

因稍後即將公布關鍵的通膨數據，10 年期美國國債殖利率周三 (11 日) 早盤跌至 2.94%。

美東時間清晨 6 點 30 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 5.3 個基點至 2.94%。30 年期國債殖利率下跌 4.2 個基點至 3.087%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

4 月消費者物價指數 (CPI) 是衡量通膨的關鍵指標，將於美東時間周三上午 8:30 公布。根據《道瓊》的共識估計，經濟學家預計 CPI 將環比上漲 0.2%，同比上漲 8.1%。3 月 CPI 的同比增速為 8.5%。

由於這項數據會大幅影響聯準會 (Fed) 升息的方向，因此尤其重要。物價壓力和更激進的升息都加劇了人們對經濟成長放緩的擔憂。

摩根大通私人銀行全球市場策略師法勒 (Madison Faller) 表示，她認為 Fed 的政策「在消除部分壓力和放慢速度方面發揮了預期效果」。

法勒認為 Fed 正抑制部分驅動通膨上漲的需求。

她認為，需求放緩已經反映在房地產領域，因為最新的 30 年期房貸利率「飆升」至 5.5%，這是史上與現有房貸利率關聯性最大的時候。

她說，「考慮到房市是美國經濟中最具周期性的部分，這真的很有意義；65% 的美國人擁有房屋，這解釋了 Fed 已經在履行職責。」

法勒補充指出，「但這也告訴我們，利率的未來軌跡可能會受到限制，因為經濟正出現負面反饋。」

投資人還關注烏克蘭正在進行的戰爭和中國的疫情封鎖。

周三將拍賣 300 億美元的 119 天期票據和 360 億美元的 10 年期票據。