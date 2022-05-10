熱門IPO公司人氣潰散 Rivian、羅賓漢等較發行價暴跌約70%

科技股今年受到全面打擊，去年風光上市的公司遭遇格外嚴峻的市場考驗，從電動車新創公司 Rivian、散戶最愛交易平台羅賓漢 (Robinhood) 到軟體股 UiPath，都已自上市價暴跌至少 65%。

CNBC 追蹤 53 家去年首次公開發行 (IPO) 或直接上市 (direct listing) 的科技股的資料顯示，只剩三家價格仍保持在發行價或直接上市開盤價以上。

其餘 50 家裡，超過一半者跌幅 50% 起跳，而且不乏知名企業，例如 Rivian(RVIN-US)、羅賓漢 (HOOD-US)、虛擬貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US)、機器人流程自動化 (RBA) 軟體商 UiPath(PATH-US)、金融科技股 Marqeta(MQ-US) 、行動 PoS 支付公司 Toast(TOST-US) 等。

Rivian 本周即將發布財報，產能是投資人焦點所在。該股周一 (9 日) 收盤暴跌 20.88% 至每股 22.78 美元歷史新低，和去年 11 月每股 78 美元的發行價相比跌約 70%。該股股票閉鎖期已在 8 日屆滿，早期投資人可從 9 日起賣股變現，而據媒體報導，福特汽車有意賣股變現。

Rivian 因大金主福特有意賣股變現，股價暴跌 20%。(圖: AFP)

Refinitiv 資料顯示，福特 (F-US) 是 Rivian 第四大股東，持有 11.4% 股權或約 1 億股，準備變賣其中 800 萬股。另一大金主、持有 Rivian 約 18% 股權的亞馬遜 (AMZN-US)，閉鎖期解禁後的動向也引人關注。

今年來由於通膨升溫和升息擔憂，投資人紛紛撤出高風險、高本益比的公司。股市賣壓進入 2 月之後，因為俄烏戰爭而加劇，而且隨著聯準會 (Fed) 積極緊縮貨幣政策，到上周逐漸演變成恐慌性拋售。

那斯達克綜合指數周一 (9 日) 重挫 4.3%，觸及 2020 年 11 月以來低點，截至上周已連五周周線收黑，是 2012 年以來最長跌勢。

IPO 如今淪為投資人避之唯恐不及的領域，今年前四個月的新股發行幾乎停擺，第 2 季沒有任何一家主要科技公司準備 IPO。許多原本準備上市的企業，都是在股市近年熱絡環境下籌資並獲得不錯的估值，如果照原定計畫進行，將面臨市場重新審視，持有股票的員工和晚期投資人可能賠錢。

經營生鮮雜貨運輸的 Instacart 是少數勇於上市的例子，該公司在 3 月把估值大砍約 40% 至 240 億美元。但這個跌幅無法完全呈現投資人對高成長科技股的疲乏：追蹤近年 100 家上市公司的 Reinaissance IPO ETF 已自去年 9 月的 52 周高點下跌約 60%。

該 ETF 周一下挫 9.7%，5 月迄今一共跌 19%。