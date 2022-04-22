基金經理：聯準會政策重大失誤 美股夏季將進入熊市

聯準會正準備積極升息，以遏制飆升的通膨，但激進的行動，也帶來市場對經濟衰退的憂慮。一名避險基金經理認為，投資者可持有黃金、白銀和公用事業股，以應對即將到來的夏季熊市。

Hedgeye 執行長 Keith McCullough 表示，自年初以來，他的投資研究公司的經濟模型轉向看空股票和債券，看漲黃金、白銀和公用事業股。

McCullough 指出，模型顯示，美國企業獲利較上年同期放緩，並推測通膨已接近峰值。

McCullough 認為，先前聯準會指稱，通膨只是「暫時性的」，這是個重大的政策錯誤，但不令人意外。「因為聯準會總是搞砸，他們的政策太緊、太遲了。」

他表示，企業今年獲利將大幅放緩，原因是經濟成長與通膨同時放緩，在這種情況下，聯準會加速收緊政策，一定會讓美股下跌 20% 或更多，進入熊市。

McCullough 指出，早在 2020 年 6 月，公司模型已經預測通膨即將加速，但到 12 到 18 個月後，聯準會才意識到它不是短暫的，他們的政策來得太晚了。

他預測，通貨膨脹會在現在到第二季末之間見頂，然後持續下去，但不會大幅下降，預計在第 4 季時下降到 6%。

McCullough 警告，聯準會保持警惕的時間愈長，收緊政策進入放緩階段，股價下跌的速度就會快，這會讓資產價格縮水。

在這種負面前景下，McCullough 看好黃金、金礦商及白銀，目前公司持有黃金、白銀、金礦、公用事業的 ETF。