Rivian執行長示警 電動車用電池短缺迫在眉睫

電動車新創公司 Rivian 執行長 RJ Scaringe 警告，大部分車用電池供應鏈尚未建成，可能很快就會面臨電池短缺問題，將對計畫在未來幾年銷售數千萬輛的電動車產業構成挑戰，Scaringe 也稱，相較於電池短缺危機，晶片短缺只是一道小小的開胃菜。

Scaringe 說，電動車製造商想在未來 10 年內將銷量從目前的數百萬輛到數千萬輛，充足的車用電池供應將成為該產業艱困挑戰之一，從原物料的開採到加工，再到電池成品，短缺將無處不在。

Scaringe 稱，擾亂汽車製造業的半導體短缺是一種相對較小的供需失衡，這種失衡導致大規模的過度購買和囤積，使該產業陷入目前的困境，然而在車用電池方面，預計情況會更糟。

他補充說：「全球所有電池產量總和還不及我們 10 年所需產量的 10%，也就是說 90% 到 95% 的供應鏈都不存在。」「未來 20 年，相較於車用電池短缺，晶片荒只是一道小小的開胃菜。」

對此，Scaringe 表示 Rivian 會確保車用電池策略多元化，計劃將與合作夥伴安排為專用產能的共同投資，並打算最終在內部開發和製造電池，他也稱「我們不會有一個供應商，而是多個供應商。」

由於鈷、鋰和鎳等關鍵電池原料供應有限，許多汽車製造商正在鎖定這些稀缺資源建立自己的電池廠，以便維持供應與穩定價格。

根據英國電池材料數據與情報公司 Benchmark Mineral Intelligence 分析，即使所有計畫中的電池產量預計都將增加，也只有不到一半的即將建成的工廠能夠生產出品質足以供應通用汽車 (GM-US)、豐田等全球汽車公司和 Rivian 等新創企業的電池。

Benchmark 執行長 Simon Moores 表示，不同地區的情況有所不同，但必須明白一件事，產能並不等於品質可靠的電池供應。

近幾個月來，Rivian 股價暴跌，部分原因是與半導體持續短缺有關的生產挑戰，以及獲得汽車零部件的其他問題。

投資人正在密切注意 Rivian 執行其製造計畫的能力，Rivian 上月表示，將大幅削減今年的工廠產量，將預期產量下調至 2.5 萬輛。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 盤前股價下跌 1.08%，每股暫報 40.15 美元。