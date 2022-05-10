〈美股盤後〉道瓊下殺逾650點 標普失守4000點大關

隨著聯準會持續的緊縮貨幣政策，投資人等待本週更多關於通膨和財報數據，市場週一 (9 日) 動盪不安，美股迎來又一波猛烈拋售潮。

恐慌指數 VIX 升至 34 以上，遠高於長期平均值 (約 20)，華爾街避險情緒濃厚，美元走高，10 年期美債殖利率觸及 2018 年底以來最高，比特幣價格較歷史高點低 55%，原油下跌，能源股崩潰，回吐近期漲幅，五大科技巨頭一路下探，道瓊收盤下殺超過 650 點，那指和費半慘跌超過 4%，標普挫低 3.2%，無力守住 4,000 點關鍵關口，為 2021 年 4 月以來首見。

美國聯準會上週三如預期宣布升息 2 碼、6 月份開始縮表，主席鮑爾淡化未來升息 3 碼的可能性後，本週華爾街密切關注多位聯準會官員發言。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，升息 2 碼已是一個相當激進的舉措，他不認為聯準會需要採取更積極的行動。

美國財政部長葉倫週二將赴國會聽證，她在提前發布的年度金融風險講稿中指出，各國持續努力應對新冠疫情，全球經濟增長有可能持續波動不平，而俄羅斯入侵烏克蘭，進一步加劇經濟不確定性。

俄羅斯週一舉辦「勝利日」 (Victory Day) 慶祝活動，俄國總統普丁稱，對烏克蘭的「特殊軍事行動」是必要且及時的，這是西方挑釁所導致的結果。此前，七大工業國組織 (G7) 宣布同意禁止俄羅斯石油進口或逐步淘汰俄國石油，同時美國首次將俄國天然氣工業銀行 (Gazprombank) 列入制裁對象。

隨著西方國家接連加大經濟制裁力道，俄羅斯正面臨自 1994 年以來最嚴重的經濟萎縮，外媒引述消息人士指出，俄國財政部內部預估，俄羅斯今年的國內生產毛額 (GDP) 會下滑多達 12%，比俄國經濟發展部預計的 8% 降幅更大。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.17 億例，死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

週一 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊血洗一片，僅必需消費板塊倖免，能源、房地產和非必需消費板塊跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.32%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.71%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.69%。

道瓊成分股血流成河 ，波音帶頭下殺。波音 (BA-US) 暴跌 10.47%；雪佛龍 (CVX-US) 大跌 6.7%；Visa (V-US) 下跌 4.84%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.89%；3M (MMM-US) 上漲 1.91%。

費半成分股同樣殺聲隆隆。Wolfspeed (WOLF-US) 血崩 13.34%； AMD (AMD-US) 暴跌 9.42%；NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 9.24%；高通 (QCOM-US) 下跌 4.03%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.78%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 6.00%；美光 (MU-US) 下跌 3.44%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.50%。

台股 ADR 慘澹悲戚。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.73%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.92%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.27%。

企業新聞

大數據分析聞名的美國軟體與服務公司 Palantir (PLTR-US) 雪崩 21.31% 至每股 7.46 美元。Palantir 盤前公布 2022 年第一季財報，營收 4.46 億美元，高於市場預期的 4.43 億美元，淨虧損從一年前的 1.235 億美元或每股 7 美分收窄至 1.014 億美元或每股 5 美分，不過， 該公司預測的第二季營收遜於華爾街預期，原因是銷售成長放緩。

推特 (TWTR-US) 下跌 3.69% 至每股 47.96 美元。 知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特，研判這筆交易重新定價的風險很高，若馬斯克支付 10 億美元的「分手費」取消收購，他可以重新談判，預測推特市值將從當前水平直接腰斬。

知名做空機構 Hindenburg Research 表示正在做空推特 (圖片：AFP)

電動車新創公司 Lordstown (RIDE-US) 大跌 6.54% 至每股 1.78 美元。Lordstown 週一盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管虧損優於市場預期，但面對供應鏈問題前景困難重重且與鴻海協議仍懸而未決，拖累其股價週一走跌。

德國生技公司 BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.05% 至每股 140.32 美元。BioNTech 第一季銷售額和獲利成果豐碩，但預估全年疫苗銷售額可能下滑。

美國最大肉類加工商泰森食品公司 (TSN-US) 上漲 2.22% 至每股 92.84 美元。受益於牛肉和雞肉價格調漲，泰森週一調升全年銷售預期，且第一季營收超出預期。

美國電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 慘崩 20.88% 至每股 22.78 美元。Rivian 的 IPO 持股閉鎖期屆滿，外傳大股東福特汽車 (F-US) 計劃出售 800 萬股 Rivian 的股票。

全球菸草產業的領導公司之一菲利普莫里斯國際 (Philip Morris International) (PM-US) 上漲 0.94% 至每股 99.87 美元。菲利普莫里斯國際週一傳出正談判收購同行瑞典火柴 (Swedish Match AB)，估值至少 150 億美元，最快本週完成交易。

經濟數據

美國 3 月批發庫存月增率終值 2.3%，預期 2.3%，前值 2.8%

美國 3 月批發銷售月增率 1.7%，預期 1.8%，前值 1.5%

華爾街分析

標普失守 4000 點大關，已自年內高點下滑逾 16%，市場擔憂冬眠的熊市恐將甦醒。美國銀行策略師近期指出，標普若跌破 4000 點以下，恐引發資金大規模撤離。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Maneesh Deshpande 預估，市場將繼續大幅波動，隨著停滯性通膨風險繼續上升，市場風險偏向於下行，雖然不能低估熊市出現大幅反彈的可能，但上行空間有限。

高盛策略師表示，即使避免徹底的經濟衰退，美股前景依然黯淡，標普指數今年已下跌超過 15%，由於高通膨數據、經濟放緩以及聯準會的激進緊縮政策打壓風險偏好和估值。

22V Research 創始人 Dennis DeBusschere 指出，最大的問題是，通膨能否在聯準會不引發經濟衰退的情況下降至 3% 以下。在得到解答之前，市場仍將陷入困境。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主