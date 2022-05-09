馬斯克：日本出生率若不改善 有一天將不再存在

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周六 (7 日) 在推文表示，「也許他所說的是理所當然，但如果沒有出現出生率超越死亡率般的變化，日本總有一天將不復存在。」他在過去就曾針對全球人口減少敲響警鐘，此次特別提到日本。

日本總人口在 2021 年 10 月 1 日有 1 億 2550 萬 2000 人，比起前一年減少 64 萬 4000 人，出現有史以來的最大降幅；馬斯克因為看到日本人口減少的相關報導，有感而發發文。

特斯拉電動車所使用的電池，和 Panasonic 有著密不可分的合作關係，也因此和日本有著相當深的關係。馬斯克在推文提到，「對全世界而言，恐會是一大損失。」

從 2017 年左右開始，馬斯克數度表示，「全球人口正朝著崩壞的方向加速前進，但大多數人似乎都毫不在意。」2019 年在一個活動中，馬斯克和阿里巴巴創辦人馬雲談到人口減少話題時，兩人也有共識。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的緣故，部分國家的新生兒人數出現創紀錄的減少。馬斯克於 2021 年 9 月，在美國洛杉磯的一項活動上提到「出生率的急遽降低，對人類文明而言是最大風險。」

也因為馬斯克意識到「文明等級」的風險，他也藉著獨特方式，企圖解決人類社會所面臨的種種問題；像是特斯拉 2021 年展開人形機器人「Optimus」的研發，目的是為人口減少和高齡化走向來做準備，也是未雨綢繆避免今後出現人力不足的問題。而即使投資人似乎不買單，但馬斯克本人則是相當認真，他認為勞動力是經濟的基礎。

特斯拉目標在 2023 年完成人形機器人的產品原型，也在 AI 人工智慧領域積極招募人才。馬斯克 2022 年 4 月在財報說明會上表示，他希望大家能夠明白，Optimus 的價值、最終將超越電動車。