氫燃料電池需求旺 Bloom Energy年底產能估翻倍增

美國氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 近日公布 2022 會計年度第一季財報，執行長 K. Sridhar 電話會議中表示，受惠 SK 集團強勁訂單，激勵 Q1 營收創同期新高，隨著再生能源、儲能趨勢持續帶動市場成長，將持續擴產，預計今年底燃料電池產能將倍增。

Sridhar 說道，去年取得南韓客戶大單、燃料電池大規模出貨，使公司庫存水位較低，上半年交貨量有限，第一季只能優先出貨 SK EcoPlant 訂單，目前正積極補足庫存，同時增加產能。

Sridhar 預估，今年計劃將投資 1.5 億美元擴產，預計今年底燃料電池產能將從 280 MW 提高到 580 MW，2023 年底將超過 1GW。隨著公司逐季提高出貨量，下半年產能可望追上美國、國際市場的需求，營收規模也看增。

受惠於南韓客戶強勁訂單量，第一季 Bloom Energy 營收達 2.01 億美元，不過 non-GAAP 毛利率僅 15.8%，年減 13.9 的百分點，平均銷售價格 (ASP) 與去年同期一致，但基本金屬與功率元件等原料上漲，單位產品成本上升。

Sridhar 補充道，現階段正在吸收擴產投資的成本，另外，第一季存貨生產 (BTS) 較上季下滑 30%，因此需要補充上季下滑的原料，加上原物料成本增加，使整體單位產品成本短期提高，但預計年產能逐步提升下，每 KW 非原物料成本將會下降。

展望未來，Sridhar 預估第二季營收將達 2.28 億元，與去年同期持平，獲利則將較第一季有所改善，下半年營收規模將優於上半年；目前積壓訂單強勁，今年出貨量可望達 240-250 MW ，全年營收約落在 11-11.5 億美元，年增 13%，non-GAAP 毛利率 24%，年增 4 個百分點。