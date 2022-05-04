日本兒童人數創低 未滿15歲人口連續41年減少

5 月 5 日是日本的兒童節 (子供の日)，日本總務省在周三 (4 日) 公布截至 2022 年 4 月 1 日，未滿 15 歲的兒童推估人數為 1465 萬人，較去年減少 25 萬人。日本兒童人數自 1982 年以來已連續 41 年出現減少，也寫下新低紀錄。

根據日本總務省，目前日本未滿 15 歲的兒童當中，男童有 751 萬人，女童有 715 萬人。其中，12~14 歲兒童共有 323 萬人，而 0~2 歲兒童共有 251 萬人，年齡層愈低、人數也愈少，這也反映出日本社會的少子化現象。

日本兒童人數高峰出現在 1954 年 (2989 萬人)，目前兒童人數大約只有當時的一半水準。日本大約在 1970 年之後出現第二次嬰兒潮，但兒童人數從 1982 年開始就一年不如一年。

目前日本兒童人數，占日本總人口的 11.7%，和去年相比減少 0.1 個百分點；以占比來看，從 1975 年之後就年年下降，至今已過了 48 個年頭。而在 1950 年，當時日本兒童人數曾占總人口的 1/3 以上。此外，目前日本 65 歲以上的高齡人口，占該國總人口的 29%。

日本全國 47 個都道府縣當中，兒童人口都少於去年、沒有例外。其中沖繩縣的兒童人數占該縣總人口 16.5%、比例最高，其次為滋賀縣的 13.4% 和佐賀縣的 13.3%；而比例最低的是秋田縣的 9.5%。

若和其他國家相比，日本兒童的人口占比明顯較少。根據聯合國 2020 年統計，美國和中國的兒童人口占比同為 18.6%，英國為 17.9%，德國為 13.8%，印度更高達 28.1%；而在人口數量超過 4000 萬人的國家當中，日本的兒童人口比例最低，只有 11.7%。