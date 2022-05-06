馬斯克併推特是否涉及反壟斷 美FTC要查

知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在審查特斯拉執行長馬斯克以 440 億美元併購推特是否涉及反壟斷，已設定下個月為決定是否深入審查的最後期限，意味著併購案完成時間可能延誤幾個月。

彭博報導，根據美國併購法，馬斯克必須把交易案呈報給 FTC 和司法部，並在交易完成之前等待至少 30 天，讓監管機關決定是否對潛在的反壟斷問題發動調查。

如果 FTC 要求提供更多資訊，也就是發出所謂的第二次請求，就會導致交易遭到進一步延誤。

反壟斷專家曾說，監管機構可能很難依據反壟斷法，找到此併購案違法之處。

但反壟斷非營利組織「公開市場研究所」(Open Markets Institute) 正大力敦促 FTC 及其主席麗娜汗 (Lina Khan) 阻止此交易，理由是馬斯克已經擁有衛星網路服務「星鏈」(Starlink)，如果再入主推特，對自由言論將有過多的控制權。

另據科技網站 The Information 報導，FTC 同時正在調查，馬斯克一開始在 4 月初揭露持有推特 9% 股權，是否符合申報規定。知情人士透露，馬斯克未向 FTC 提交文件，試圖利用一項豁免規定免責。

根據該規定，若單純只是出於投資目的取得具投票權的證券，可免於提交文件。如果 FTC 認定未先行通知不是蓄意而為，就不會開罰，反之，若 FTC 認定是故意為之或屢次犯錯，可處以最高每日 43792 美元的罰款。

推特 (TWTR-US) 周四 (5 日) 成為美股殺聲隆隆中的異數，逆向收高 2.65% 至每股 50.36 美元，主因馬斯克找來將近 20 名共同投資人並備妥 71 億美元股權融資。

特斯拉 (TSLA-US) 股價則隨大盤下挫，終場暴跌 8.33%，收每股 873.28 美元。